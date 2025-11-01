FC Barcelone : Flick claque la porte du vestiaire au nez de Lamine Yamal et Nicki Nicole !
ASSE : la défaite contre le Red Star, Eirik Horneland n’en revient pas !

Eirik Horneland (ASSE)
William Tertrin
1 novembre 2025

La réaction d’Eirik Horneland après la nouvelle défaite de l’ASSE face au Red Star.

L’AS Saint-Étienne est parfois compliquée à comprendre. Après un petit passage creux, elle s’était bien relancée mardi dernier contre Pau, avec une victoire 6-0. Mais, ce samedi, rebelote, étant donné qu’elle a de nouveau chuté sur la pelouse du Red Star (2-1) au terme d’un match très décevant. Eirik Horneland, l’entraîneur des Verts, n’a pas caché sa frustration à l’issue de la rencontre, dans des propos rapportés par EVECT.

Horneland ne comprend pas cette différence entre les matchs

« On a concédé ce but trop vite et cela a mis en confiance le Red Star en enlevant la nôtre. Ensuite on a eu des occasions pour revenir mais sans succès. Gautier Larsonneur arrête le penalty pour rester avec un écart de deux buts et essayer de revenir à l’entrée de la seconde période. On réduit le score avec Davitashvili et je pensais que ça pouvait nous donner de l’espoir en fin de rencontre, il restait du temps pour égaliser, on a eu des moments intéressants avec des opportunités gâchées. Sur la fin de match, on a perdu le fil, c’était un peu chaotique, on a usé de trop longs ballons, ce n’était pas la solution », a analysé le technicien.

Horneland a insisté sur les différences de niveau entre les matchs : « On a perdu notre rythme, on change de régime et ça n’a pas réussi. Sur l’ensemble ce match n’est pas au niveau. C’est dur à accepter après le match face à Pau avec une défense solide et un bon rythme offensif. Je pensais que ça allait nous donner de la confiance mais ce premier but rapide a tout fait exploser. C’est difficile d’expliquer ces écarts de niveau entre les rencontres. Face à Pau, nous étions solides dans les deux surfaces, pas ce soir. Avec ce but qui est arrivé très tôt, on a perdu la confiance que nous avions bâti sur le dernier match. »

Aucun problème d’engagement

Pour le coach stéphanois, le principal problème réside dans la stabilité de l’équipe : « Le problème que l’on rencontre c’est de trouver la stabilité. On fait un pas en avant pour ensuite reculer de deux. On n’a pas réussi à créer la machine à gagner que nous devrions être. On n’est pas à la hauteur de nos attentes. Depuis mon arrivée, on a marqué 55 buts mais on en a encaissé 62, on cherche les clés pour s’améliorer défensivement. Ce but trop rapide nous condamne d’entrée. »

Enfin, Horneland nuance tout problème d’engagement chez ses joueurs : « Je ne suis pas certain qu’il y ait un problème d’engagement, c’est plus une question de rythme. Face à Pau, il y avait une intensité et une volonté d’aller de l’avant, chose qui n’a pas été faite ce soir. »

Cette nouvelle défaite de l’ASSE, la quatrième en six matchs, fait très mal étant donné que les Verts descendent à la 3e place, et pourraient être doublés par Pau lundi.

ASSELigue 2
#A la une#DÉCLARATIONS

