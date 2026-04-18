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FRANCE

ASSE : la compo de Montanier pour affronter Bastia

Par William Tertrin - 18 Avr 2026, 19:07
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Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face au SC Bastia.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse du SC Bastia pour la 31e journée de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier, la même que celle qui a battu Dunkerque la semaine dernière. Coup d’envoi à 20h au stade Armand-Cesari.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Moueffek, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

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