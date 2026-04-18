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FRANCE

SC Bastia – ASSE (2-0) : les Verts coulent en Corse pour la première défaite de l’ère Montanier

Par William Tertrin - 18 Avr 2026, 22:05
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L’ASSE s’est inclinée 2-0 sur la pelouse de Bastia lors de la 31e journée de Ligue 2, concédant sa première défaite sous l’ère Philippe Montanier.

Le match commençait très mal pour les Verts, surpris dès la 45e seconde sur une frappe lointaine de Zaouai, consécutive à une perte de balle et une défense stéphanoise trop passive. Malgré quelques réactions rapides avec des occasions pour Boakye et Stassin, les Verts ont manqué de réalisme et peinaient à imposer son jeu.

En seconde période, les changements n’ont pas inversé pas la tendance. L’entrée de Duffus a apporté un peu de dynamisme, mais les erreurs techniques ont persisté et l’équipe est restée brouillonne. Bastia a fini par faire le break à la 71e minute sur une action mal défendue conclue par Eickmayer.

Malgré quelques situations dangereuses en fin de match, notamment un poteau évité côté bastiais et des tentatives de Davitashvili, les Stéphanois n’ont jamais parvenu à revenir dans la rencontre et se sont logiquement inclinés.

L’ASSE subit donc une défaite méritée face au SC Bastia en Ligue 2, dans un match marqué par des erreurs techniques et un manque d’efficacité offensive côté stéphanois. Une très mauvaise opération, alors que Le Mans est 3e à égalité de points, et Troyes est à 4 points devant.

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