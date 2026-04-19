Battu à Bastia (0-2), sans les honneurs, l’ASSE a relancé totalement le suspense dans la course à la montée en Ligue 1. À quelques jours de recevoir Troyes, un scénario catastrophe se dessine pour les Verts, qui pourraient perdre gros.

Le réveil est brutal pour l’ASSE. Après une série solide et rassurante, les Verts sont tombés au pire moment sur la pelouse du SC Bastia (0-2). Une défaite qui change beaucoup de choses dans la course à la montée.

Une montée directement menacée ?

Invaincue depuis fin janvier, l’ASSE semblait avoir trouvé son rythme de croisière. Mais cette chute face à l’ex-lanterne rouge, désormais dépassée par Amiens, vient totalement rebattre les cartes. Le timing est d’autant plus inquiétant qu’il intervient à une semaine d’un choc capital face à l’ESTAC, leader de Ligue 2. Et le scénario qui se profile pourrait être terrible.

En cas de résultat favorable du Mans sur la pelouse de Grenoble samedi après-midi (14h), l’ASSE pourrait glisser sur la troisième marche du podium. Une position synonyme de barrage… et non de montée directe. Un basculement qui serait vécu comme un énorme coup dur avant de recevoir le leader troyen, alors que les Verts semblaient avoir leur destin en main.

Une impression inquiétante à Bastia

Au-delà du résultat, c’est surtout l’attitude affichée à Furiani qui interroge. Face à un adversaire en grande difficulté, les joueurs de Philippe Montanier n’ont pas semblé pleinement mesurer l’enjeu du match. Un manque d’intensité et de maîtrise qui contraste avec la dynamique positive des dernières semaines.

Cette défaite met fin à une belle série de neuf matchs sans revers depuis l’arrivée de Montanier en février. Une dynamique qui avait permis aux Verts de se replacer dans la course à la montée, mais qui vacille désormais au moment le plus critique de la saison.

Troyes pourrait valider sa montée à Geoffroy-Guichard

La réception de Troyes (samedi, 20h) s’annonce désormais comme un tournant majeur. Leader du championnat, le club aubois pourrait même valider sa montée en Ligue 1 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard ! Un scénario impensable il y a encore quelques jours, mais désormais bien réel.

L’ASSE n’a plus le droit à l’erreur si elle veut éviter de voir son rêve de montée directe lui échapper. Et après ce faux pas à Bastia, le doute s’est installé. Le pire scénario n’est plus une hypothèse.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

18/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2