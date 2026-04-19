Battu pour son dixième match sur le banc de l’ASSE ce samedi à Bastia, lanterne rouge de Ligue 2, Philippe Montanier peut préparer la réception de Troyes plus sereinement.

La défaite de ce samedi à Bastia (0-2) a mis fin à une série impressionnante de neuf matchs sans défaite de l’ASSE. Un coup d’arrêt frustrant pour les Verts, mais qui ne remet pas en cause la dynamique globale instaurée par Philippe Montanier depuis son arrivée en février. Mieux encore, ce revers pourrait presque passer au second plan au vu des bonnes nouvelles qui s’accumulent.

Réginald Ray envoie un message fort



Premier élément positif : le regard extérieur. Après la victoire bastiaise, Réginald Ray n’a pas tari d’éloges sur l’ASSE : « On est très content d’avoir gagné… face à une très belle équipe de Saint-Étienne, qui montera directement ou en tout cas qui va s’en donner les moyens. » Une déclaration forte, qui confirme que l’ASSE reste perçue comme un sérieux candidat à la montée en Ligue 1.

Bentayeb est sorti blessé à Troyes

Autre point clé pour Montanier : l’état de son groupe. Contrairement à certaines craintes, aucun nouveau blessé n’est à signaler côté stéphanois après le déplacement à Bastia. Un luxe à ce stade de la saison. Dans le même temps, Troyes ne peut pas en dire autant et pourrait se présenter diminué à Geoffroy-Guichard samedi prochain (20h).

Son arme offensive numéro un, Tawfik Bentayeb, est sorti après avoir marqué face à Boulogne-sur-Mer (1-0). Buteur peu avant la mi-temps, il a dû céder sa place à Renaud Ripart à un quart d’heure de la fin du match. Avec 17 buts et 3 passes décisives cette saison, son absence potentielle serait un énorme coup dur pour le leader… et une opportunité pour les Verts.

Un choc déjà décisif

Le rendez-vous entre l’ASSE et Troyes s’annonce déjà explosif et va forcément peser lourd dans la course à la montée directe. Dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent, les Verts auront une occasion en or de frapper un grand coup. Le sprint final est lancé… et l’ASSE compte bien répondre présent.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2