Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur son banc, l’ASSE a gagné une solidité inexistante sous la houlette d’Erik Horneland.

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois, l’ASSE a complètement changé de visage. Plus solide, plus sereine, l’équipe s’appuie désormais sur une arme redoutable dans la course à la montée : sa défense.

Une révolution défensive spectaculaire

Il suffit de regarder les chiffres pour comprendre l’impact de Philippe Montanier sur l’ASSE. Depuis le début de l’année 2026, les Verts n’ont encaissé que 6 buts. Un total impressionnant qui tranche radicalement avec la première partie de saison. Sous les ordres d’Eirik Horneland, Saint-Étienne affichait une moyenne de 1,2 but encaissé par match (27 buts en 21 rencontres).

Aujourd’hui, cette moyenne est tombée à 0,4 but par match. Ce changement n’est pas anodin. Il traduit une évolution profonde dans l’équilibre de l’équipe. Plus compacte, mieux organisée, l’ASSE version Montanier concède beaucoup moins d’occasions et gère mieux ses temps faibles. Dans un sprint final où chaque détail compte, cette solidité devient une arme décisive.

Une défense calibrée pour la montée

Les chiffres confirment cette tendance. Sur les deux dernières saisons de Ligue 2, les équipes promues directement encaissaient en moyenne 35,5 buts sur une saison, soit environ 1,04 but par match. Aujourd’hui, les Verts affichent une moyenne de 1,03 but encaissé par 90 minutes. Autrement dit, ils sont parfaitement dans les standards des équipes qui montent. Au-delà des chiffres, c’est toute une philosophie qui s’installe à l’ASSE.

Montanier a clairement fait de la rigueur défensive une priorité. Un choix stratégique souvent payant dans ce type de championnat, où la régularité prime sur le spectacle. Dans la lutte acharnée avec Troyes et les autres prétendants, cette solidité pourrait faire la différence à l’ASSE. Car dans les moments clés, une défense imperméable permet de sécuriser des points précieux. Sans faire de bruit, Montanier a donc réussi là où son prédécesseur peinait : stabiliser une équipe parfois trop fragile. Et dans cette course à la montée, cette transformation pourrait bien être le facteur décisif pour envoyer l’ASSE en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

18/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2