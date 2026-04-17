L’ASSE se bat contre l’arnaque à la revente de places pour Geoffroy-Guichard et n’y vas pas de main morte pour le plus grand bonheur des supporters stéphanois.

L’ASSE mène une intense croisade contre la revente de places frauduleuses pour le stade Geoffroy-Guichard. Face à la multiplication de billets proposés sur le marché noir, le club forézien a choisi une stratégie plus offensive. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, le ton s’est nettement durci. Le club n’hésite plus à répondre directement aux comptes identifiés comme suspects ou impliqués dans ce type de pratiques.

Un community manager de l’ASSE fait des ravages !

C’est surtout le travail du community manager de l’ASSE qui attire l’attention. Très actif, parfois incisif, il répond publiquement aux comptes impliqués dans la revente illégale, en rappelant fermement les règles et les risques encourus. Cette approche directe tranche avec la communication plus classique habituellement adoptée par les clubs professionnels. Elle donne une dimension presque “militante” à la lutte contre les escroqueries liées à la billetterie.

Cette prise de position n’est pas passée inaperçue auprès des supporters stéphanois. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui saluent la fermeté du club et le ton adopté face aux fraudeurs. Pour une partie du public, cette communication musclée renforce même le sentiment de proximité entre le club et ses fans, dans un contexte où les places à Geoffroy-Guichard sont très demandées.

Une stratégie saluée par les supporters de l’ASSE

La problématique de la revente de billets reste un sujet récurrent autour du stade Geoffroy-Guichard. La forte demande pour les rencontres de l’ASSE attire inévitablement des tentatives de fraude, rendant la vigilance indispensable. Dans ce contexte, l’ASSE cherche à protéger à la fois ses supporters et l’intégrité de sa billetterie, en multipliant les actions de prévention et de communication.

Au-delà de la simple lutte contre les arnaques, cette stratégie participe aussi à façonner une nouvelle image de communication pour l’ASSE. Plus directe, plus réactive, et clairement plus offensive sur les réseaux sociaux. Un virage qui semble déjà trouver un écho positif auprès du public, et qui pourrait s’inscrire durablement dans la stratégie digitale du club stéphanois.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2