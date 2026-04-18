SC Bastia – ASSE (2-0) : Montanier n’épargne personne et alerte sur un gros problème

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Les propos de Philippe Montanier après la défaite de l’ASSE sur la pelouse de Bastia.

L’ASSE a concédé une défaite inquiétante sur la pelouse du SC Bastia (2-0), ce samedi, lors de la 31e journée de Ligue 2. Une contre-performance qui a fortement déçu Philippe Montanier, apparu particulièrement lucide et préoccupé en conférence de presse d’après-match.

Le coach stéphanois n’a pas cherché à masquer sa déception après une prestation jugée très insuffisante de ses joueurs :

« Il y a de la déception parce que chaque point est précieux et on n’a pas réussi ce soir à imposer notre jeu. »

Rapidement menés après un but encaissé très tôt, les Verts ont ensuite tenté de réagir sans jamais réussir à réellement inquiéter leur adversaire.

Un constat sans appel sur le niveau de jeu

Philippe Montanier a insisté sur la faible qualité technique et le manque de rythme affichés par son équipe :

« On était très en dessous de nos standards quand on est comme ça, c’est très difficile de gagner. »

Malgré quelques situations en première période, l’ASSE n’a pas su trouver les solutions, jusqu’à une seconde mi-temps jugée particulièrement insuffisante par le technicien :

« Je crois que le gardien adverse n’a rien eu à faire en seconde mi-temps. »

Une question de détermination selon Montanier

Au-delà des aspects techniques, l’entraîneur stéphanois a aussi pointé un manque d’intensité face à une équipe bastiaise pourtant en grande difficulté au classement mais portée par l’urgence du résultat.

« Il n’y avait pas de manque d’envie mais une détermination plus grande chez l’adversaire. »

Et d’ajouter :

« On devait avoir au moins la même détermination qu’eux mais notre match a été en-dessous de notre adversaire. »

« On fait le yoyo », le gros problème des Verts

Le coach des Verts s’inquiète également de l’inconstance de son équipe, capable du meilleur comme du pire :

« Ce que j’ai dit dans le vestiaire ça regarde eux et moi. (…) Ce qui est embêtant c’est qu’on enchaîne les matchs bons et les moins bons. On fait le yoyo et il faut de la consistance si on veut monter. »

Un manque de régularité qui pourrait coûter cher dans la course à la montée.

Une ASSE sous pression dans le sprint final

Avec cette défaite à Bastia, l’ASSE manque une opportunité importante dans la dernière ligne droite du championnat. Montanier, lui, reste concentré sur la suite mais ne cache pas son inquiétude :