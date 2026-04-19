ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Une défaite, des doutes et des questions »

L’ASSE s’est inclinée samedi soir à Bastia (0-2), la lanterne rouge de Ligue 2, en passant complètement à côté de son match. A trois journées de la fin, elle a grillé à Furiani son dernier joker pour remonter en Ligue 1…

« Bastia a mis plus de détermination que nous collectivement. Je suis déçu de la prestation réalisée par rapport à nos supporters et à l’ensemble du club. Ça a du mal à passer, mais chaque match a sa vérité. Il faudra gagner face à Troyes » : Philippe Montanier était en colère après la défaite de l’ASSE à Bastia samedi soir, la première pour lui depuis son arrivée sur le banc des Verts début février. Et il y avait de quoi.

Une prestation inquiétante

La prestation de l’ASSE a en effet été très décevante, et inquiétante. Comme à Nancy (1-1) lors de leur dernier déplacement, les Verts ont encaissé un but d’entrée de jeu, dès la 1ere minute cette fois, avec une perte de balle de Cardona, une défense trop passive et un Larsonneur trop avancé pour pouvoir empêcher la frappe de Zaouai de finir au fond de ses filets. La réaction stéphanoise s’est avérée bien timide, et Olmeta n’a vraiment été mis à contribution que sur une reprise de Stassin, maladroit sur deux autres frappes. Bastia a ensuite ajouté un deuxième but à l’entame du dernier quart d’heure, et les Verts n’ont jamais été en mesure de refaire ne serait-ce qu’une partie de leur retard.

Un calendrier difficile

Perdre à Bastia, la lanterne rouge, qui restait sur 11 matchs sans victoire, sonne comme un gros coup d’arrêt pour l’ASSE. A Furiani, les Verts sont tombés sur une équipe corse très déterminée et ils n’ont pas eu le répondant nécessaire, que ce soit techniquement, physiquement, mentalement. Un non match. Une défaite qui fait suite à deux nuls arrachés chez deux autres formations du bas du tableau, à Grenoble (0-0), grâce aux arrêts de Maubleu, et à Nancy (1-1), grâce à une égalisation de Stassin dans le temps additionnel. Des difficultés loin de Geoffroy-Guichard qui n’inspirent rien de bon avant d’aller à Rodez, meilleure équipe de L2 à domicile, dans quinze jours. Avant ce déplacement, c’est Troyes, le leader, qui viendra dans le Chaudron samedi prochain. Avec sa victoire face à Boulogne-sur-Mer (1-0), l’ESTAC compte à présent 4 points d’avance sur l’ASSE. Ce choc au sommet sera pour elle une première balle de match pour monter en Ligue 1. Une montée pour laquelle l’ASSE va devoir cravacher puisque Le Mans est revenu à sa hauteur.

2 fauteuils pour 3

Si les Verts ont toujours leur destin en mains, ce faux pas à Bastia les oblige à un sans faute lors des trois dernières journées, et le ballottage ne semble plus si favorable, leur dynamique étant moins bonne que celles de leurs deux concurrents directs. Une certitude : pour espérer battre Troyes, puis Rodez et Amiens, il faudra que l’ASSE élève sérieusement le niveau par rapport à ce qu’elle vient de montrer à Bastia. Car à Furiani, il y a eu des manquements à tous les niveaux, dans tous les compartiments du jeu, chez tout le monde, du gardien à l’avant-centre, avec au beau milieu de ce naufrage un Moueffek, emprunté au possible, dont on peut se demander pourquoi il a joué plus haut que Boakye. Et sur le banc, un Jaber dont on se demande pourquoi il n’est pas entré en jeu alors qu’il aurait peut-être pu secouer un peu le cocotier.