Éloigné des terrains à cause d’une pubalgie tenace, Nayef Aguerd (30 ans) ne se laisse pas aller à la déprime à l’OM.

Pendant que l’OM lutte sur le terrain, certains joueurs doivent composer avec la frustration de l’infirmerie. C’est le cas de Nayef Aguerd, actuellement éloigné des pelouses en raison d’une pubalgie persistante. Mais le défenseur marocain a trouvé un moyen de garder le sourire.

Aguerd s’offre une pause loin de la crise à l’OM

En pleine phase de récupération, Aguerd a été aperçu dans un lieu très prisé de la cité phocéenne : La Table d’Augustine. Un établissement tendance tenu par Antonin Portal, bien connu du grand public pour ses apparitions dans l’émission « Les Marseillais ». Dans une tenue décontractée, le joueur a profité d’un moment de détente loin de la pression du haut niveau.

Un moral au beau fixe ?

Si les détails du repas restent inconnus, une chose est sûre : le sourire affiché par Aguerd en dit long sur son état d’esprit. Malgré sa blessure, le défenseur semble garder une attitude positive, essentielle dans ce type de période.

Côté terrain, l’OM espère évidemment récupérer rapidement son joueur. Sa présence dans le secteur défensif reste précieuse pour les échéances à venir. Mais pour l’instant, priorité à la récupération… et à quelques plaisirs bien mérités. Un équilibre important pour revenir plus fort. Et à en juger par cette sortie remarquée, Nayef Aguerd semble bien décidé à garder le cap, même loin des terrains.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)