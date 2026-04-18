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FRANCE

RC Lens : face à Toulouse, les Sang et Or ont rappelé un mauvais souvenir à l’ASSE

Par William Tertrin - 18 Avr 2026, 17:50
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Le RC Lens a signé une performance rarissime en Ligue 1 en s’imposant après avoir été mené de deux buts. Un scénario spectaculaire qui met fin à une attente de plus de 18 ans… qui concerne aussi l’ASSE.

Mené de deux buts au tableau d’affichage, le RC Lens a réussi à inverser totalement la dynamique pour finalement s’imposer face au Toulouse FC ce vendredi soir (3-2). Un exploit qui témoigne d’une force mentale et d’une capacité de réaction remarquables.

Et selon les données relayées par Stats du Foot, il s’agit de la première victoire du RC Lens en Ligue 1 après avoir été mené de deux buts depuis novembre 2007. Une statistique marquante qui souligne le caractère exceptionnel de cette performance.

2007, un précédent similaire face à l’ASSE

Pour retrouver trace d’un scénario similaire, il faut remonter au 4 novembre 2007, lors d’un match face à l’ASSE pour la 13e journée de Ligue 1. Soit il y a très exactement 18 ans, 5 mois et 13 jours.

Cette rencontre reste dans les mémoires pour son incroyable retournement de situation. Mené 0-2 à la mi-temps, Lens était parvenu à gagner 3-2 avec des buts de Coulibaly, Demont, et Dindane à la 85e. Un match spectaculaire, symbole de la résilience lensoise, mais lors d’une saison qui avait conduit le RCL en Ligue 2, point de départ d’une période très sombre.

Un signal fort dans la saison lensoise

Au-delà de la statistique, cette victoire pourrait marquer un tournant dans la saison du RC Lens. Être capable de renverser un match aussi mal embarqué est souvent un petit tournant. On se rappelle de la défaite face à l’AS Monaco le 21 février dernier, où Lens menait 2-0 à la 56e, avant de s’effondrer et de connaître une période un peu plus délicate.

Dans un championnat aussi compétitif que la Ligue 1, ce type de performance peut peser lourd dans la dynamique d’un groupe. Avec 62 points et une qualification en Ligue des Champions qui se rapproche de plus en plus, le RC Lens a maintenant la tête à sa demi-finale contre le TFC ce mardi dans le but d’écrire l’histoire, et de donner rendez-vous à ses supporters le 22 mai prochain au Stade de France.

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