À trois journées de la fin de la saison, le suspense est total autour de l’ASSE. Entre rêve de titre et menace des barrages, une intelligence artificielle a simulé des milliers de scénarios… avec un verdict qui ne va pas rassurer les Verts.

Le destin de l’ASSE ne tient plus qu’à quelques détails. À l’approche du sprint final de Ligue 2, les Verts jouent gros, très gros. Et pour tenter d’y voir plus clair, ChatGPT a simulé les différentes fins de saison possibles. Le résultat est sans appel : rien n’est joué, et tout peut basculer.

Une lutte ultra serrée en tête

Avec des écarts minimes entre les prétendants à la montée, chaque match devient décisif. L’ASSE reste dans la course au titre, mais la marge d’erreur est désormais quasi inexistante.

Entre le leader Troyes, les poursuivants immédiats et la pression exercée par Le Mans, le classement peut évoluer à chaque journée. Un contexte idéal pour une analyse prédictive.

Le verdict de l’IA sur l’ASSE

Après avoir simulé des milliers de scénarios, l’IA dégage une tendance claire : l’ASSE a toujours une chance réelle de finir championne… mais le scénario le plus probable reste une place de barragiste. Autrement dit, les Verts oscillent entre exploit et énorme désillusion. La modélisation met en avant plusieurs facteurs clés :

une irrégularité récente dans les résultats

une pression mentale croissante dans les matchs à enjeu

une dynamique concurrentielle très forte

Des éléments qui pèsent lourd dans la balance.

Une fin de saison sous tension

La récente défaite à Bastia (0-2) a notamment fragilisé la position stéphanoise. Elle a relancé totalement la concurrence et renforcé les scénarios défavorables dans les projections. Dans le même temps, les concurrents directs affichent une dynamique plus stable, ce qui complique encore la tâche des hommes de Philippe Montanier.

Ce qui ressort surtout de ces projections, c’est l’extrême fragilité de la situation. Un enchaînement de victoires pourrait propulser l’ASSE vers le titre. À l’inverse, un nouveau faux pas pourrait faire basculer le club hors des deux premières places. La frontière est mince. Très mince.

À trois journées de la fin, les Verts n’ont plus leur destin totalement en main. Chaque match devient une finale, chaque point peut tout changer. Et selon l’IA, le scénario le plus réaliste reste celui d’un passage par les barrages. Un verdict froid, basé sur les données… mais qui reflète parfaitement la tension qui entoure cette fin de saison. À l’ASSE, le rêve de montée directe est toujours vivant mais il ne tient plus qu’à un fil.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2