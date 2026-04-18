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ASSE : à Troyes, on se moque royalement des Verts !

Par Bastien Aubert - 18 Avr 2026, 12:50
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Stéphane Dumont (Troyes)

À une semaine d’un choc décisif dans la course à la montée en Ligue 1, Troyes préfère temporiser. Leader avec un point d’avance sur l’ASSE, le club aubois a envoyé un message clair par la voix de son entraîneur Stéphane Dumont : pas question de se disperser.

Malgré la pression et la défaite récente à Rodez, Stéphane Dumont a affiché un discours lucide et maîtrisé en conférence de presse. Interrogé sur une supposée nervosité de son équipe en fin de match, il a tenu à nuancer : « J’ai vu, entendu, lu ça. Encore une fois, je n’ai pas eu ce sentiment-là. Peut-être que les cartons de fin de match font ça. Je pense qu’il y avait, au-delà de la nervosité, certainement de la frustration. » Une précision importante pour un groupe qui joue gros dans ce sprint final.

L’ASSE volontairement mise de côté

Pour Dumont, pas de panique dans son équipe malgré le contexte tendu : « Je les trouve plutôt calmes, sereins. Ce qu’on est depuis le début. » Un discours qui vise à maintenir un cap stable alors que la pression monte autour du leader.

Alors que tout le monde attend déjà le choc face à l’ASSE à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h), Dumont a surpris par sa réponse, presque provocatrice : « Je ne sais même pas contre qui on joue la semaine prochaine. Moi, je suis focus sur le match de demain contre Boulogne. Il n’y a que ça qui compte. » Un message clair : aucune projection, aucune distraction.

Un message fort dans la course à la montée

Avec seulement un point d’avance, Troyes joue sur un fil. Mais le staff refuse d’entrer dans un jeu psychologique avec ses concurrents. La priorité est simple : gagner, match après match. « Oui, dans ces moments-là, il faut tenir, il faut faire corps, une énergie supplémentaire. C’est le moment. »

Même si Dumont évite le sujet, le duel face à l’ASSE approche à grands pas et pourrait être décisif pour la montée en Ligue 1. Mais à Troyes, le mot d’ordre est clair : chaque chose en son temps. Un message froid, presque piquant… qui n’échappera pas aux Verts.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

18/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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