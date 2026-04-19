Valentin Rongier (31 ans) devait franchir un cap symbolique lors du derby face au FC Nantes mais sa suspension à Strasbourg repousse finalement cet événement marquant, au grand regret du capitaine du Stade Rennais.

Un scénario frustrant pour Valentin Rongier. Le capitaine du Stade Rennais voyait se rapprocher un moment symbolique de sa carrière : son 300e match en Ligue 1. Mais un contretemps qu’il a lui-même provoqué vient tout chambouler.

Une suspension au mauvais moment

Sans sa suspension pour le déplacement à Strasbourg ce dimanche (17h15), Valentin Rongier aurait pu atteindre le cap des 299 matchs ce week-end, avant de franchir la barre des 300 lors du derby face au FC Nantes. Un rendez-vous symbolique, chargé d’histoire, que le joueur attendait forcément avec une attention particulière. Mais cette absence le prive de ces retrouvailles tant attendues avec son ancien club.

Finalement, Rongier devra patienter encore un peu. Son 300e match en Ligue 1 ne se jouera pas dans le contexte du derby breton, mais plus tard, lors d’un déplacement à Lyon. Un changement de scénario qui enlève une dimension émotionnelle importante à cette étape de sa carrière.

Un derby Rennes – Nantes toujours attendu

Le choc face au FC Nantes reste malgré tout un rendez-vous à forte intensité, même sans cette symbolique individuelle. Les confrontations entre les deux clubs conservent une dimension particulière, portée par la rivalité régionale et l’enjeu sportif. Rongier devra donc regarder ce match depuis l’extérieur, avant de revenir pour les prochaines échéances.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)