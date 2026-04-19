Une semaine après avoir réussi avec brio à repositionner Nicolas Cozza en défense centrale au FC Nantes, Vahid Halilhodzic va renter le même coup devant le Stade Brestois (17h15).

On ne change pas une équipe… qui ne perd pas. En repositionnant Nicolas Cozza dans l’axe de la défense, Vahid Halilhodzic avait trouvé une solution inattendue mais terriblement efficace lors du nul décroché par le FC Nantes à Auxerre samedi dernier (0-0). Une copie solide, appliquée, qui semble avoir convaincu le technicien bosnien de poursuivre dans cette voie.

Cozza maintenu dans l’axe

Face à Brest, le plan ne devrait quasiment pas bouger. Selon L’Équipe, Cozza sera de nouveau aligné en défense centrale, accompagné encore une fois par le fiable Ali Yousuf. Une association qui confirme la volonté du coach nantais de stabiliser un secteur défensif souvent pointé du doigt cette saison. Sondés, les supporters du FC Nantes ont validé hier en masse ce changement. Au milieu de terrain, un changement est toutefois attendu. Blessé, Mohamed Kaba laisse sa place à Ibrahima Sissoko, un profil athlétique, capable d’apporter de l’impact dans l’entrejeu.

Sissoko remplace Kaba

Un choix qui s’inscrit dans la logique d’un match qui s’annonce intense face à une équipe brestoise toujours difficile à manœuvrer. Ce retour à une formule presque identique traduit une chose : Halilhodzic a trouvé une base. Dans une fin de saison sous tension, où chaque point compte dans la lutte pour le maintien, la stabilité devient une arme essentielle. Reste désormais à voir si ce « coup de génie » pourra être confirmé sur la durée. Mais une chose est sûre : au FC Nantes, Vahid a décidé de faire confiance à ses intuitions… et pour l’instant, elles lui donnent raison.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)