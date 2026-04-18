PSG : le FC Nantes va pousser Luis Enrique à prendre une grosse décision pour Chevalier

Face au FC Nantes, Luis Enrique pourrait bien redonner sa chance à Lucas Chevalier sous le maillot du PSG.

Selon les dernières informations révélées par Le Parisien, Lucas Chevalier pourrait retrouver une place de titulaire avec le PSG lors du déplacement sur la pelouse du FC Nantes, mercredi prochain. Une tendance forte qui s’inscrit dans un contexte bien particulier pour le club de la capitale.

Un retour lié au turnover de Luis Enrique

Mis en retrait ces dernières semaines, Lucas Chevalier n’est plus apparu comme titulaire depuis le 23 janvier dernier contre Auxerre. Entre-temps, la hiérarchie des gardiens a été bouleversée avec la montée en puissance de Matvey Safonov, devenu numéro un grâce à ses performances solides en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Mais la donne pourrait évoluer rapidement. À l’approche d’une échéance majeure — la demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern — Luis Enrique envisagerait de faire tourner son effectif. Dans cette optique, Chevalier serait pressenti pour démarrer face à Nantes afin de ménager les titulaires habituels.

Une opportunité cruciale pour Chevalier

Ce possible retour dans le onze n’est pas anodin. Relégué sur le banc depuis plusieurs semaines, le portier français traverse une période délicate, marquée par une concurrence accrue et des interrogations sur son statut à Paris. Une titularisation face au FC Nantes représenterait donc une réelle chance de relancer sa dynamique, une opportunité de marquer des points auprès du staff et peut-être un tournant dans sa fin de saison.

Un match stratégique pour le PSG

Si le PSG reste concentré sur ses ambitions européennes, la Ligue 1 demeure un terrain de gestion pour l’effectif. Le déplacement à Nantes pourrait ainsi servir de laboratoire, avec plusieurs rotations attendues. Dans ce contexte, la présence de Chevalier dans les buts serait un signal clair : Paris compte sur la profondeur de son banc pour gérer un calendrier surchargé.