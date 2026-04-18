PSG Mercato : Chevalier poussé dehors ? Luis Enrique a tranché !

Mis sur le banc par Matvey Safonov, Lucas Chevalier doit ronger son frein au PSG, mais malgré certaines rumeurs de départ, son statut est loin d’être figé.

Alors que le PSG est encore engagé sur tous les fronts — en demi-finale de Ligue des champions et en pleine lutte pour le titre en Ligue 1 — la gestion du poste de gardien devient un sujet central pour Luis Enrique.

Entre rotation assumée et hiérarchie mouvante, le coach espagnol doit composer avec deux profils de haut niveau : Lucas Chevalier et Matvey Safonov.

Safonov, la montée en puissance d’un gardien décisif

Arrivé dans l’ombre à l’été 2024, Matvey Safonov a progressivement changé de statut. Le gardien russe, désormais âgé de 27 ans, s’est imposé comme une option crédible — voire prioritaire — dans les grands rendez-vous.

Avec notamment 5 clean sheets en 10 titularisations en Ligue 1, il a su convaincre le staff parisien par sa régularité et sa capacité à répondre présent dans les moments importants.

Sa titularisation en quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool illustre parfaitement cette évolution. Une preuve de confiance forte de la part de Luis Enrique, dans un contexte où chaque choix est scruté.

Luis Enrique : “On est content de lui”

En conférence de presse avant d’affronter l’OL, l’entraîneur du PSG a tenu à saluer l’ensemble de ses gardiens, tout en soulignant l’importance de l’état d’esprit, notamment celui de Safonov :

« L’année dernière, il avait joué davantage que ce que l’on pouvait imaginer. Cette saison, il a démarré remplaçant mais les choses changent très vite dans le football. Il s’est entraîné à haut niveau, et quand l’opportunité s’est présentée, il a montré sa capacité à donner le maximum. On est content de lui, de nos trois gardiens. Ton état d’esprit quand tu ne joues pas est encore plus important que lorsque tu joues. »

Un message clair, à la fois valorisant pour Safonov et indirectement adressé à Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier, un statut fragilisé mais pas perdu

Initialement pressenti pour occuper une place majeure dans la hiérarchie, Lucas Chevalier voit aujourd’hui sa situation évoluer.

L’ancien gardien de Lille, pourtant considéré comme un potentiel numéro un en début de saison, doit désormais composer avec la concurrence directe de Safonov, dont les performances ont rebattu les cartes. S’il est annoncé vers un éventuel départ cet été, son statut est encore loin d’être figé, et tout dépendra de son attitude lors des prochaines semaines.

Une gestion stratégique avant les grands rendez-vous

Dans une saison où le PSG vise la Ligue des champions, Luis Enrique privilégie clairement la forme du moment plutôt que les statuts établis.

Cette approche renforce la concurrence entre les deux gardiens, tout en maintenant une dynamique de performance élevée au sein de l’effectif.

Une chose est sûre : la gestion du poste de gardien restera l’un des dossiers clés de la fin de saison parisienne.