PSG : Luis Enrique en finit avec le report à Lens et annonce une nouvelle époustouflante contre l’OL ! 

Le PSG accueille l’OL au Parc des Princes dans le choc de la 30e journée de Ligue 1 (dimanche, 20h45). Luis Enrique s’est présenté face à la presse.

Luis Enrique a préféré ne pas polémiquer pas sur les différents reports qui concernent le PSG et le RC Strasbourg. « C’est normal que chacun défende ses intérêts, a-t-il déclaré en conférence de presse. C’est important de savoir gérer le calendrier mais on est habitués à faire ça. »

Fabian Ruiz de retour contre l’OL !

« Il est bien il a fait tout l’entraînement, et demain si tout est normal, il sera dans l’équipe et il jouera pour la première fois depuis sa blessure. »

Le choc contre le Bayern Munich

« Si on pense à ce qu’on a vu au début de la compétition, notre calendrier si difficile… Ce sera un match incroyable et un très haut niveau. Comme toujours cette compétition et à ce niveau là, tu dois bien attaquer, mais tu dois aussi bien défendre. S’il n’y a pas l’équilibre, tu as des problèmes. Ce qu’on a montré lors des deux derniers tours, c’est aussi ce qu’on a montré depuis le début de la saison, avec des difficultés. Mais on a montré qu’on savait être compétitif au plus haut niveau. »

Sur la stabilité de l’effectif

« Oui, ce n’est pas habituel, 3 demi-finales consécutives. On est fiers de ce qu’on a fait. C’est clair que quand tu as la confiance dans cette équipe très jeune, c’est positif. Mais on savait avant la difficulté d’obtenir ça. »

Sur Senny Mayulu

C’est normal de ne pas toujours jouer, ça dépend des calendriers, des blessures. je suis très content de ce qu’il met dans l’équipe. C’est un joueur important, un titi. C’est un plaisir d’avoir un joueur avec sa qualité footballistique et sa mentalité. Il aura l’opportunité de jouer des matchs importants, il l’a fait dans le passé. »

Le calendrier de fin de saison du PSG :

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League