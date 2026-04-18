18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En quête de joueurs impactants au prochain mercato estival, le PSG regarde la situation d’un international algérien qui a brillé à la CAN 2025.

Le PSG prépare déjà un mercato estival ambitieux. Parmi les profils suivis de très près, Africafoot croit savoir qu’un nom ressort avec insistance : Ibrahim Maza (20 ans). Révélation de la CAN 2025, l’ailier algérien impressionne en Europe et pourrait faire l’objet d’une offre XXL.

Maza, la révélation qui explose en Allemagne

Formé en Allemagne, Ibrahim Maza poursuit sa montée en puissance sous les couleurs du Bayer Leverkusen après avoir été révélé au Hertha Berlin. Cette saison, il affiche des statistiques solides avec 5 buts et 6 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, confirmant son statut de talent en pleine progression.

C’est surtout lors de la CAN 2025 que le joueur a explosé aux yeux du grand public. Avec l’Algérie, il a enchaîné les performances de haut niveau :

2 buts et 1 passe décisive en 3 matchs

une entrée remarquée face au Soudan (3-0)

un match convaincant contre le Burkina Faso (1-0)

un récital face à la Guinée équatoriale (3-1)

Très vite, il est devenu l’un des visages forts de la compétition.

Le PSG prêt à frapper fort au Mercato

Le PSG suit de très près sa situation. Le club de la capitale verrait en lui un renfort stratégique pour dynamiser son secteur offensif. Face à une concurrence anglaise déjà active, Doha serait prêt à aller très loin financièrement : une offre pouvant atteindre environ 90 millions d’euros est évoquée pour anticiper le prochain mercato.

Aujourd’hui estimé autour de 40 millions d’euros, Maza voit sa cote grimper rapidement grâce à ses performances en club comme en sélection. Sous contrat jusqu’en 2030, son dossier reste complexe, mais son profil attire déjà les plus grands clubs européens.

« Mazadona », le nouveau chouchou des fans algériens

Surnommé “Mazadona” par les supporters algériens, le joueur a aussi reçu des éloges d’anciens internationaux. Samir Nasri a notamment salué son talent sur les réseaux sociaux : « Maza c’est du sérieux vraiment, top player. »

Le PSG cherche clairement à injecter du talent, de la vitesse et de la créativité dans son effectif. Dans ce contexte, Ibrahim Maza apparaît comme une cible prioritaire pour l’avenir. Reste à savoir si le club parisien transformera l’intérêt en offre concrète… ou si la concurrence européenne prendra les devants.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League