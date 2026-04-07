Si un départ de Lucas Chevalier (24 ans) a été évoqué en ce début de semaine, Luis Enrique pourrait lui redonner sa chance au PSG.

Le dossier Lucas Chevalier pourrait prendre une tournure inattendue du côté du PSG. Alors qu’un départ semblait se dessiner ces derniers jours, la situation du gardien international français pourrait finalement basculer… dans le bon sens.

Luis Enrique pourrait relancer Chevalier

Selon plusieurs signaux en interne, Luis Enrique n’aurait pas fermé la porte à un retour en grâce de son portier. Une tendance confirmée par les propos de Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea, qui croit toujours au potentiel du joueur du PSG. « J’adore Lucas Chevalier, il a plein de talent. Il a perdu des repères à Paris », explique-t-il sur RMC Sport.

Un constat lucide sur la période difficile traversée par le gardien, arrivé avec de grandes attentes mais encore en quête de stabilité dans la capitale. Mais la porte n’est clairement pas fermée. Bien au contraire. « Aujourd’hui, si Safonov continue à faire quelques erreurs, Luis Enrique n’hésitera pas à remettre Chevalier », ajoute Lollichon. Une déclaration forte qui relance totalement le suspense autour de la hiérarchie des gardiens au PSG.

Rien n’est encore perdu contre Safonov

Car derrière cette concurrence, c’est tout le poste de numéro 1 qui pourrait être redistribué. Safonov, malgré des prestations solides, n’a pas totalement convaincu sur la durée. Et dans un club comme le PSG, chaque détail compte, surtout à ce poste clé. Pour Chevalier, le message est clair : rien n’est perdu. À lui de saisir sa chance si elle se présente, dans un contexte où Luis Enrique cherche avant tout de la fiabilité et de la constance.

Ce retournement de situation pourrait aussi influencer le mercato parisien. Un départ n’est plus une certitude, et le PSG pourrait finalement miser sur une concurrence interne plutôt que de recruter un nouveau gardien. Une chose est sûre : le dossier Chevalier est relancé, et la fin de saison pourrait bien redistribuer toutes les cartes au Parc des Princes.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League