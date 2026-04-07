À la veille du quart de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool (mercredi 21 heures), l’entraîneur espagnol du PSG Luis Enrique a donné des nouvelles de son groupe avec deux retours impossibles : Bradley Barcola et Fabian Ruiz.

Le PSG n’aborde pas son quart de finale de Ligue des champions dans les meilleures conditions. À la veille du choc face à Liverpool au Parc des Princes (21h), Luis Enrique a refroidi les espoirs parisiens en annonçant deux absences importantes : Bradley Barcola et Fabian Ruiz ne seront pas opérationnels. Pour Barcola, un retour rapide avait pourtant été envisagé. L’ailier a bien repris l’entraînement collectif, mais pas suffisamment pour être aligné. « Il a fait la séance de lundi partiellement, et celle d’aujourd’hui entièrement avec l’équipe, mais il en manque encore un peu », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Un retour trop juste pour un match d’une telle intensité.

Barcola et Ruiz out pour Liverpool

Même constat pour Fabian Ruiz, dont la situation reste encore plus délicate. Le milieu espagnol n’a toujours pas repris l’entraînement collectif, malgré des progrès notables. « Il est sur le bon chemin, mais il en reste un petit peu », a précisé l’entraîneur parisien, insistant sur l’importance du ressenti du joueur avant tout retour à la compétition. Ces deux absences pèsent lourd dans la préparation parisienne. Face à un Liverpool réputé pour son intensité et son pressing, le PSG devra composer avec un groupe amoindri, notamment dans les phases offensives et dans la maîtrise du milieu de terrain.

Luis Enrique reste prudent

Luis Enrique reste prudent mais lucide : l’objectif est de récupérer ses joueurs dans les meilleures conditions, sans prendre de risques. Mais dans une double confrontation aussi exigeante, chaque absence peut faire basculer l’équilibre. Le défi s’annonce donc encore plus relevé pour Paris. Sans Barcola et Ruiz, le PSG devra trouver d’autres solutions pour exister face aux Reds et espérer prendre une option avant le match retour. Une chose est sûre : ce choc face à Liverpool commence déjà avec un handicap pour le PSG.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League