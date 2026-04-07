Coup de tonnerre avant les quarts de finale de Ligue des champions. Opta place Arsenal favori… loin devant le PSG, le Barça et le Real Madrid. Un verdict qui va à l’encontre des prédictions de l’IA.

La Ligue des champions entre dans sa phase décisive, et les premières projections font déjà débat. Alors que les quarts de finale débutent, Opta a livré ses prédictions… et elles bousculent totalement la hiérarchie attendue. Selon son modèle statistique, Arsenal est le grand favori pour remporter la compétition, avec 27,96 % de chances de soulever le trophée. Une surprise pour beaucoup, mais pas pour les données : les Gunners impressionnent cette saison par leur régularité et leur capacité à battre les meilleures équipes, dont le Bayern Munich. Justement, les Bavarois suivent de près avec 20,88 %. En grande forme, ils restent une valeur sûre sur la scène européenne. Mais ce qui fait le plus réagir, c’est la suite du classement.

Arsenal favori selon Opta

Le FC Barcelone n’apparaît qu’en troisième position (17,39 %), malgré ses ambitions de revanche après son élimination cruelle la saison passée. Et surtout, le PSG n’est que quatrième, avec seulement 11,56 % de chances de victoire finale. Une estimation étonnamment basse pour un club qui vise clairement le titre. L’explication est simple : le parcours potentiel de Paris est infernal. En cas de qualification face à Liverpool, les Parisiens pourraient affronter le vainqueur du choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich en demi-finale. Un enchaînement qui pèse lourd dans les projections.

Le Bayern sacré selon l’IA

Derrière, le Real Madrid (8,97 %) et Liverpool (6,52 %) complètent une hiérarchie resserrée, preuve que la compétition reste totalement ouverte. Mais là où le débat s’enflamme, c’est dans la comparaison avec l’intelligence artificielle. Plusieurs modèles IA placent au contraire le Bayern Munich comme grand favori, créant un véritable duel de prédictions entre statistiques avancées et simulations algorithmiques. Alors, qui aura raison ? Opta et ses données, ou l’IA et ses scénarios ? Une chose est sûre : entre Arsenal en tête et les cadors européens relégués derrière, ces projections annoncent une fin de Ligue des champions totalement imprévisible.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League