FC Barcelone : Deco cible deux indésirables à faire partir au mercato estival

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone prépare un été crucial. Entre contraintes financières et ambitions sportives, la direction catalane n’a plus le choix : pour recruter, il faut vendre. Et selon les dernières informations, deux joueurs ont été clairement désignés comme indésirables par Deco.

Un mercato sous pression économique

Depuis plusieurs saisons, le Barça doit jongler avec une situation financière fragile. Résultat : chaque arrivée doit être compensée par des départs. Sous l’impulsion de Deco, la stratégie est claire : alléger la masse salariale tout en renforçant les postes clés.

Plusieurs priorités ont déjà été identifiées :

un attaquant de premier plan,

une prolongation adaptée pour Robert Lewandowski,

un défenseur central solide,

et potentiellement un ailier gauche prometteur.

Mais pour débloquer ces dossiers, des sacrifices sont nécessaires.

Ferran Torres et Marc Casadó poussés vers la sortie

Deux noms ressortent clairement : Ferran Torres et Marc Casadó.

Le cas de Ferran Torres est particulièrement parlant. L’attaquant espagnol n’a plus marqué depuis fin janvier et peine à convaincre malgré un temps de jeu important. Un rendement insuffisant qui pousse le club à envisager sérieusement un départ.

De son côté, Marc Casadó souffre d’un manque de minutes. Peu utilisé, il attire néanmoins l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’Atlético de Madrid. Une opportunité que le Barça pourrait saisir pour générer des liquidités.

Un mercato ambitieux en ligne de mire

Ces départs pourraient permettre au FC Barcelone de passer à l’offensive sur plusieurs dossiers majeurs.

En attaque, le rêve se nomme Julian Alvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid. En défense, la piste menant à Alessandro Bastoni, en partance de l’Inter Milan, prend de l’ampleur.

Pour le poste d’ailier, plusieurs profils jeunes et prometteurs sont étudiés, avec une exigence claire : un salaire maîtrisé.

Le dossier Rashford, un casse-tête supplémentaire

Autre sujet brûlant : l’avenir de Marcus Rashford. L’attaquant prêté par Manchester United dispose d’une option d’achat estimée à 30 millions d’euros.

Un montant conséquent pour un club toujours sous pression financière, auquel s’ajoute un salaire élevé. Résultat : son avenir en Catalogne reste très incertain.

Un été décisif pour le Barça

Le FC Barcelone joue gros dans les prochaines semaines. Entre ventes obligatoires, recrutements stratégiques et arbitrages financiers, Deco devra faire des choix forts.

Le départ de Ferran Torres et Marc Casadó pourrait bien être le premier acte d’un mercato qui s’annonce explosif.