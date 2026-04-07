À LA UNE DU 7 AVR 2026
[11:30]Revue de presse : comment Monaco a battu l’OM, Bouaddi (LOSC) trop tendre pour les Bleus, révolution à Lorient
[11:10]ASSE, RC Lens, LOSC, OGC Nice : Kilmer Sports en pôle position pour un nouveau directeur sportif ?
[10:50]Stade Rennais : Un ancien du RC Lens de retour au club sous Franck Haise ?
[10:30]FC Barcelone : Deco cible deux indésirables à faire partir au mercato estival
[10:10]ASSE : Un ancien marseillais au top en Ligue 2 prêt à casser les rêves de montée des Verts ?
[09:50]FC Nantes : Le plan des supporters pour virer les Kita du club, Vahid n’en revient pas
[09:30]OM : la vérité sur le flop Nnadi en partance cet été
[09:00]PSG Mercato : Camavinga, Silva… la vérité tombe sur 4 dossiers explosifs !
[08:30]RC Lens : une pépite lensoise plébiscitée en Ligue 1 ? Les supporters n’y reviennent pas
[08:00]ASSE : Le Mans au top en ligue 2, coup dur pour les verts
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Deco cible deux indésirables à faire partir au mercato estival

Par Louis Chrestian - 7 Avr 2026, 10:30
💬 Commenter
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le FC Barcelone prépare un été crucial. Entre contraintes financières et ambitions sportives, la direction catalane n’a plus le choix : pour recruter, il faut vendre. Et selon les dernières informations, deux joueurs ont été clairement désignés comme indésirables par Deco.

Un mercato sous pression économique

Depuis plusieurs saisons, le Barça doit jongler avec une situation financière fragile. Résultat : chaque arrivée doit être compensée par des départs. Sous l’impulsion de Deco, la stratégie est claire : alléger la masse salariale tout en renforçant les postes clés.

Plusieurs priorités ont déjà été identifiées :
un attaquant de premier plan,
une prolongation adaptée pour Robert Lewandowski,
un défenseur central solide,
et potentiellement un ailier gauche prometteur.

Mais pour débloquer ces dossiers, des sacrifices sont nécessaires.

Ferran Torres et Marc Casadó poussés vers la sortie

Deux noms ressortent clairement : Ferran Torres et Marc Casadó.

Le cas de Ferran Torres est particulièrement parlant. L’attaquant espagnol n’a plus marqué depuis fin janvier et peine à convaincre malgré un temps de jeu important. Un rendement insuffisant qui pousse le club à envisager sérieusement un départ.

De son côté, Marc Casadó souffre d’un manque de minutes. Peu utilisé, il attire néanmoins l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’Atlético de Madrid. Une opportunité que le Barça pourrait saisir pour générer des liquidités.

Un mercato ambitieux en ligne de mire

Ces départs pourraient permettre au FC Barcelone de passer à l’offensive sur plusieurs dossiers majeurs.

En attaque, le rêve se nomme Julian Alvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid. En défense, la piste menant à Alessandro Bastoni, en partance de l’Inter Milan, prend de l’ampleur.

Pour le poste d’ailier, plusieurs profils jeunes et prometteurs sont étudiés, avec une exigence claire : un salaire maîtrisé.

Le dossier Rashford, un casse-tête supplémentaire

Autre sujet brûlant : l’avenir de Marcus Rashford. L’attaquant prêté par Manchester United dispose d’une option d’achat estimée à 30 millions d’euros.

Un montant conséquent pour un club toujours sous pression financière, auquel s’ajoute un salaire élevé. Résultat : son avenir en Catalogne reste très incertain.

Un été décisif pour le Barça

Le FC Barcelone joue gros dans les prochaines semaines. Entre ventes obligatoires, recrutements stratégiques et arbitrages financiers, Deco devra faire des choix forts.

Le départ de Ferran Torres et Marc Casadó pourrait bien être le premier acte d’un mercato qui s’annonce explosif.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot