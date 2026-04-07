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De retour à l’entraînement après des semaines d’absence, Alexander Isak sera dans le groupe des Reds pour le quart de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes.

L’attente est enfin terminée pour Liverpool et ses supporters. Alexander Isak, recrue la plus chère de l’été dernier après plusieurs saisons remarquables à Newcastle, retrouve la compétition après plusieurs semaines d’absence. L’attaquant de 26 ans, pour lequel Liverpool avait dépensé 150 millions d’euros, n’avait pas encore réussi à justifier ce prix, mais son retour à l’entraînement en début de mois change la donne.

Mieux encore, Isak a été convoqué pour le quart de finale aller de Ligue des Champions face au PSG ce mardi au Parc des Princes. Son inclusion dans le groupe d’Arne Slot est une excellente nouvelle pour les Reds, qui pourront compter sur une arme offensive supplémentaire dans les moments décisifs du match.

Isak oui, Becker non

Liverpool devra toutefois se passer d’un pilier : Alisson Becker, indisponible dans les cages. Une absence qui pourrait peser lourd face aux stars parisiennes, mais la présence d’Isak pourrait compenser en partie ce handicap.

Isak pourrait ainsi offrir une alternative majeure en attaque, capable de changer le cours du match en fin de rencontre. Pour le PSG, c’est un avertissement : la ligne offensive des Reds sera plus redoutable que jamais, avec un buteur affamé et prêt à briller sur la scène européenne.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League