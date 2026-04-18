À la veille d’un match crucial pour le maintien (17h15), le FC Nantes reçoit une série de bonnes nouvelles… venues de Brest.

Enfin des bonnes nouvelles au FC Nantes ! Avant d’affronter les Canaris, l’entraîneur du Stade Brestois 29 a dressé un état des lieux préoccupant de son effectif. Éric Roy a confirmé plusieurs forfaits. « Junior Diaz est suspendu, Mama Baldé est en soins à Clairefontaine et Kamory Doumbia poursuit sa réathlétisation », a-t-il annoncé en conférence de presse. Des absences loin d’être anodines, notamment celle de Kamory Doumbia, élément offensif important cette saison.

Un nouveau coup dur avec Locko

À ces absences déjà connues s’ajoute un forfait de dernière minute, celui de Bradley Locko. « Bradley Locko est blessé aux ischios. La saison de ce dernier est compliquée, mais cela reste logique au regard de la blessure qu’il a subie l’an dernier », a pesté Roy. Le latéral gauche paie encore les conséquences d’une grave blessure au tendon d’Achille, contractée avant le début de saison.

En l’absence de Locko, c’est Daouda Guindo qui devrait prendre place sur le flanc gauche de la défense brestoise. Un changement qui pourrait fragiliser l’équilibre défensif de Brest face à une équipe nantaise en quête de points.

Une opportunité pour le FC Nantes

Dans ce contexte, le FC Nantes pourrait profiter de ces nombreuses absences pour tenter de faire la différence à domicile. Dans la lutte pour le maintien, ce type de match devient une occasion à ne pas manquer. Face à un adversaire diminué, les Canaris savent qu’ils ont une carte importante à jouer.

Mais malgré ces bonnes nouvelles, la pression reste maximale pour le FC Nantes. La situation au classement impose un résultat, peu importe l’état de l’adversaire. Ce match face à Brest pourrait bien peser lourd dans la course au maintien… et offrir aux Canaris une bouffée d’air bienvenue.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)