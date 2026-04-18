Le futur de Sergio Conceição pourrait bien repasser par la Ligue 1 la saison prochaine : un cador surveille déjà sa situation pour cet été.

L’OM continue de préparer l’avenir de son banc avec prudence, mais un nom revient déjà avec insistance dans les discussions : Sergio Conceição. Selon Tuttomercato, l’ancien entraîneur du FC Nantes, passé brièvement mais marquant en Ligue 1, pourrait faire son retour en France cet été.

Avant de bâtir sa réputation à l’étranger, Conceição avait marqué les esprits en Ligue 1 sur le banc du FC Nantes en 2016. Arrivé en cours de saison, le technicien portugais avait rapidement redonné de l’allant à une équipe en difficulté. Son passage avait été salué pour son impact immédiat, son intensité et sa capacité à remobiliser un groupe.

L’OM en observation sur le dossier

Aujourd’hui en poste à Al-Ittihad, Conceição pourrait toutefois quitter l’Arabie saoudite à l’issue de la saison. Selon plusieurs échos venus d’Italie, son envie de retrouver le football européen serait réelle, ouvrant la porte à plusieurs opportunités.

Du côté de l’OM, le nom de Conceição n’est pas nouveau mais il est suivi avec attention dans le cadre des réflexions autour de l’après-Habib Beye. Le club phocéen cherche un profil capable d’imposer rapidement une identité forte et de gérer un vestiaire sous pression, deux qualités souvent associées au technicien portugais.

Une concurrence européenne déjà en place

Le dossier ne se limite pas à la France. En Italie, la Lazio Rome s’est renseignée, tandis que Naples garde également un œil sur sa situation dans l’optique d’un futur changement d’entraîneur. Une concurrence qui pourrait compliquer les plans marseillais. Conceição connaît déjà le championnat français et ses exigences.

Son passage au FC Nantes, bien que court, reste un argument important dans son profil. Pour l’OM, cela représenterait une option expérimentée, habituée aux contextes exigeants et aux objectifs élevés. Pour l’heure, rien n’est acté. Mais le profil du Portugais coche plusieurs cases recherchées par l’OM : intensité, expérience et capacité à transformer un groupe rapidement. À suive, en plus de la rumeur menant à Andoni Iraola.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)