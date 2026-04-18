Pisté par l’ASSE en cas de montée en Ligue 1, Frédéric Guilbert (FC Nantes, 31 ans) ne fait pas l’unanimité chez les supporters stéphanois.

Alors que l’ASSE prépare son mercato en cas de montée en Ligue 1, un nom circule avec insistance : Frédéric Guilbert. Mais l’idée de recruter le latéral du FC Nantes ne fait clairement pas l’unanimité du côté des supporters stéphanois.

Un sondage révélateur de la tendance

Un sondage récent publié par But! autour de Frédéric Guilbert, actuellement au FC Nantes, a permis de mesurer l’avis des fans de l’ASSE sur cette piste estivale.

Les résultats sont assez nets :

Oui, fiable pour la L1 : 13,8 %

Non, trop limité en L1 : 48,3 %

Un cadre à recruter : 6,9 %

Qu’il reste à Nantes : 31 %

Une majorité de votes clairement défavorables.

Une piste qui divise fortement

À 31 ans, le défenseur apparaît comme un profil expérimenté, habitué à la Ligue 1. Mais pour une grande partie des supporters, ce profil ne correspond pas forcément aux ambitions espérées en cas de retour dans l’élite. Le débat porte surtout sur son impact supposé au plus haut niveau et sur sa capacité à s’imposer comme titulaire indiscutable.

Si certains voient en lui une option fiable pour encadrer un effectif jeune, la majorité des supporters estime qu’il existe des pistes plus ambitieuses ou plus adaptées au projet sportif. Le message est donc clair : ce dossier ne suscite pas l’enthousiasme attendu.

Un mercato sous surveillance

En cas de montée en Ligue 1, l’ASSE devra composer avec des attentes élevées et un marché très concurrentiel. Chaque piste sera scrutée, notamment par une base de supporters particulièrement exigeante. Pour Frédéric Guilbert, le constat est simple : la porte n’est pas totalement fermée… mais elle est loin de faire rêver.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

18/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2