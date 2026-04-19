Alors que plusieurs clubs français cherchent de nouveaux investisseurs, l’un d’entre eux serait proche du but.

Alors que le football français continue de s’ouvrir à de nouveaux investisseurs, un dossier avance clairement plus vite que les autres en coulisses. Selon Midi Libre, le Montpellier HSC se rapproche d’un tournant majeur concernant l’ouverture de son capital, avec une échéance qui pourrait tomber autour de la mi-mai.

Des investisseurs vus à la Mosson ce vendredi

Ce vendredi, lors de la victoire face à Grenoble (2-1), plusieurs profils d’investisseurs ont été aperçus à La Mosson. Une présence loin d’être anodine, puisque ces visites s’inscrivent dans un processus déjà bien engagé par la direction montpelliéraine. Des investisseurs anglais et américains auraient notamment fait le déplacement pour découvrir les installations et échanger avec les dirigeants.

Ce n’est pas la première fois que ce type de rencontre a lieu. Déjà en janvier, d’autres représentants de fonds étrangers avaient été observés en tribunes lors d’un match face à Guingamp, preuve que le dossier est suivi de près depuis plusieurs mois. Le club, accompagné par une banque d’affaires spécialisée, a identifié plusieurs candidats sérieux à la reprise ou à l’entrée au capital.

Des offres déposées d’ici à la mi-mai

Dans ce contexte, la famille Nicollin, propriétaire historique du club, a clairement affiché sa volonté d’ouvrir une nouvelle phase pour le MHSC, sans précipitation mais avec une vraie logique de transformation structurelle. Plusieurs offres pourraient être déposées d’ici à la mi-mai, ce qui marquerait une étape décisive dans ce projet.

En interne, l’idée d’un changement d’ère commence à prendre de l’épaisseur. Si rien n’est encore acté, l’hypothèse d’une évolution profonde de l’actionnariat n’a jamais été aussi concrète. Entre continuité familiale et nouveau projet porté par des investisseurs étrangers, Montpellier se trouve aujourd’hui à un moment charnière de son histoire, où chaque décision peut redessiner son avenir.