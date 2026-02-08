ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier démarre du bon pied, les Verts repartent de l’avant ! »

Philippe Montanier a débuté sa mission commando par une victoire face à Montpellier (1-0). Vu l’état dans lequel était l’ASSE une semaine plus tôt, ce n’était pas gagné…

Un nouveau coach et ça repart : Pour la « der » d’Eirik Horneland, l’ASSE avait touché le fond en s’inclinant piteusement face à Boulogne-sur-Mer (1-0). Et une semaine plus tard, elle s’est imposée face à Montpellier (1-0), dans un Chaudron aussi bouillonnant que soulagé. L’opération est appréciable, d’autant que devant, les concurrents directs des Verts ont encore coincé. Et l’ASSE recolle : elle n’est plus qu’à 2 points du 2e, Reims, et du 3e, Le Mans.Philippe Montanier pouvait difficilement rêver mieux pour ses débuts. En dessous de tout une semaine plus tôt, l’ASSE a affiché d’entrée de jeu plus d’envie et de discipline. Solide d’un bout à l’autre de la partie, elle a concédé très peu d’occasions, voire aucune. La délivrance est venue de Le Cardinal, sur un corner de Miladinovic, mais avant cela, Miladinovic et Boakye avaient raté deux face à face.

Des Verts plus compactes et agressifs, des entrants qui secouent le cocotier, Le Cardinal signe son arrivée

Dans son analyse du match, Montanier a insisté sur sa volonté de voir l’équipe défendre plus en bloc mais aussi sur l’apport des entrants, notamment Cardona. Kanté aussi a permis à l’ASSE de finir plus fort qu’une équipe de Montpellier qui avait sans doute laissé des forces mercredi soir dans son 8e de finale de Coupe de France perdu à Nice (2-3) après avoir mené 2-0. Rigueur et discipline reviennent souvent dans le discours de Montanier, deux qualités qui manquaient cruellement à l’ASSE jusqu’ici. En plus, Montanier a apporté sa fraîcheur et son humour à une équipe qui avait perdu à la fois la confiance et le sourire. Ses débuts sont réussis, avec une victoire à la clé. Mais on se souvient qu’il y a un peu plus d’un an, Horneland avait lui aussi débuté par une victoire, et avec la manière, contre Reims (3-0). Pas question, donc, de s’enflammer, surtout qu’un déplacement à Guingamp se profile, dans un Roudourou qui a rarement souri aux Verts ces dernières années. S’enflammer non, mais le redressement n’en reste pas moins appréciable. Et Montanier ne s’y est pas trompé en notant que l’ASSE n’affichait que 43% de duels gagnés hier soir à la mi-temps, avant de remporter 59% des duels en deuxième mi-temps. Ceci explique aussi cela. Et des entrants qui apportent à l’équipe, depuis combien de temps n’avait-on plus vu ça ?