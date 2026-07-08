ASSE : Larsonneur peut jubiler, un transfert est sur le point d’échouer !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que l’arrivée de Mamour Ndiaye semblait quasiment bouclée à l’AS Saint-Étienne, le dossier vient de connaître un sérieux coup de frein. Le jeune gardien sénégalais était attendu comme une recrue d’avenir pour venir concurrencer Gautier Larsonneur. Mais un désaccord contractuel pourrait finalement tout faire capoter.

Le transfert de Mamour Ndiaye n’est plus si certain

Tout semblait pourtant prêt pour Mamour Ndiaye. Le gardien de 20 ans, actuellement sous contrat avec Sarpsborg 08 en Norvège, avait été aperçu à L’Étrat en début de semaine. Sa visite médicale était programmée et son arrivée à l’ASSE était même présentée comme quasiment acquise.

Un accord avait été trouvé entre les deux clubs autour d’un montant proche du million d’euros. De quoi permettre aux Verts de mettre la main sur un profil jeune, prometteur, et déjà expérimenté malgré son âge.

Mais selon les informations de Peuple-Vert.fr, le dossier a brutalement ralenti. En cause : un désaccord sur les modalités contractuelles entre les différentes parties.

Un couac contractuel qui change tout

Alors que le transfert semblait entrer dans sa dernière ligne droite, les discussions autour du contrat proposé à Mamour Ndiaye ne feraient plus consensus. Rien n’est encore définitivement terminé, mais la situation s’est clairement tendue ces derniers jours.

Un accord de dernière minute reste possible. Mais à l’inverse, l’ASSE pourrait aussi voir cette piste s’écrouler alors qu’elle paraissait pourtant très avancée.

Pour les dirigeants stéphanois, ce serait un vrai contretemps. Le recrutement d’un gardien était devenu une priorité après le départ libre de Brice Maubleu vers Pau. Saint-Étienne voulait installer une vraie concurrence dans les buts, tout en préparant l’avenir à ce poste.

Larsonneur reste le grand gagnant provisoire

Si ce transfert venait à échouer, Gautier Larsonneur pourrait forcément souffler. Capitaine et titulaire dans les cages stéphanoises, le gardien des Verts aurait vu débarquer un concurrent au profil très sérieux.

Mamour Ndiaye n’était pas forcément recruté pour prendre immédiatement sa place, mais son arrivée aurait envoyé un message clair : l’ASSE voulait renforcer la concurrence dans les buts.

D’après les projections Data’Scout relayées autour du dossier, le jeune portier sénégalais présentait même un indice de 61 à l’ASSE, contre 52 pour Larsonneur. Des données à manier avec prudence, mais qui montrent à quel point son profil avait tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois.

Un profil très prometteur qui plaisait aux Verts

Mamour Ndiaye avait de vrais arguments pour séduire l’ASSE. À seulement 20 ans, il compte déjà 29 matchs en Eliteserien, la première division norvégienne. Son profil physique, son mètre quatre-vingt-dix et sa marge de progression en faisaient une piste particulièrement intéressante.

Ses statistiques dans les duels aériens étaient également très prometteuses. Avec un score très élevé dans ce domaine, Ndiaye représentait un gardien moderne, capable d’imposer sa présence dans la surface et de progresser sur la durée.

Pour un club comme l’ASSE, qui cherche à bâtir un effectif compétitif en Ligue 2 tout en préparant l’avenir, ce type de pari avait du sens.

L’ASSE sous pression sur le marché des gardiens

Le problème, c’est que le timing se complique sérieusement. La préparation a déjà commencé et les Verts doivent rapidement stabiliser leur effectif. Le premier match amical face à Biel-Bienne approche, et l’ASSE ne peut pas se permettre de perdre trop de temps sur un poste aussi spécifique.

Si le dossier Mamour Ndiaye tombe définitivement à l’eau, les dirigeants stéphanois devront relancer une nouvelle piste. Et trouver un gardien jeune, accessible financièrement et capable de venir concurrencer Larsonneur ne sera pas forcément simple.

Pour l’instant, rien n’est totalement fermé. Mais ce qui devait être une arrivée quasiment bouclée est devenu un dossier fragile. Et dans cette affaire, Gautier Larsonneur pourrait bien être le premier à profiter de ce retournement de situation.