Le nouveau Maire de Saint-Étienne dévoile ses grands projets pour l’ASSE

Élu maire de Saint-Étienne à la fin du mois de mars, Régis Juanico entend faire de l’ASSE un partenaire majeur du rayonnement de la ville. Supporter des Verts depuis son enfance, malgré des racines bourguignonnes, l’ancien député a reçu Tribune Verte dans son bureau de l’Hôtel de Ville. L’occasion de revenir sur le rôle unique du club dans l’identité stéphanoise et de présenter plusieurs projets destinés à renforcer le lien entre l’ASSE, ses supporters et la ville. Parmi eux figurent l’ouverture d’une nouvelle Boutique des Verts en centre-ville ainsi que la relance du projet de statues en hommage à Robert Herbin et Roger Rocher.

Pour Régis Juanico, l’ASSE reste bien plus qu’un club de football. Près d’un demi-siècle après l’épopée européenne de 1976, son influence demeure intacte malgré des résultats sportifs moins flamboyants. « En 1976, Saint-Étienne connaissait déjà les premiers soubresauts de la crise industrielle. La ville noire s’est transformée en ville verte grâce à une équipe dans laquelle tout un peuple se reconnaissait », rappelle le maire.

Selon lui, cette passion populaire n’a jamais disparu. Les dizaines de milliers de supporters qui convergent vers Geoffroy-Guichard tous les quinze jours en sont la meilleure preuve. « Ce n’est pas le palmarès qui explique un tel engouement. Nos derniers titres remontent à 1981 et 2013, pourtant l’affluence continue de battre des records. Plus de 30 000 spectateurs de moyenne en Ligue 2, c’était inédit. »

Faire de Geoffroy-Guichard le moteur d’un quartier vivant

Le nouvel exécutif municipal souhaite désormais transformer cette ferveur en véritable levier économique et touristique. L’objectif est clair : inciter les supporters à prolonger leur séjour en ville plutôt que de venir uniquement pour assister au match.

« Nous travaillons avec le club pour améliorer la liaison entre le stade et le centre-ville. C’est à nous de donner envie aux supporters de rester davantage à Saint-Étienne », explique Régis Juanico.

Plusieurs projets sont déjà engagés. Les abords de Geoffroy-Guichard seront réaménagés et la pelouse du stade sera entièrement remplacée grâce à un investissement de Saint-Étienne Métropole. Les morceaux de l’ancienne pelouse seront ensuite proposés à la vente en partenariat avec Cœur Vert et Lionel Potillon, une initiative qui devrait séduire de nombreux passionnés.

Le maire souhaite également voir renaître une Boutique des Verts en plein centre-ville. Pour lui, ce commerce constituerait un véritable symbole et participerait à la revitalisation du cœur de Saint-Étienne. « Les locaux existent et les loyers restent accessibles. Cette boutique pourrait aussi attirer d’autres enseignes. »

Au-delà du football, Régis Juanico entend mieux valoriser les nombreux atouts de la ville : le Musée des Verts, le Musée de la Mine, le Musée d’Art Moderne, le Musée d’Art et d’Industrie, mais aussi les équipements culturels comme Le Fil ou la Comédie. Sans oublier les richesses naturelles du Pilat et des gorges de la Loire. « Nous ne voulons pas faire un OL Vallée, mais nous pouvons nous inspirer de ce qui fonctionne ailleurs pour faire vivre pleinement le quartier de Geoffroy-Guichard toute l’année. »

Des statues pour Herbin et Rocher

Autre dossier que le maire souhaite rapidement rouvrir : celui des statues de Robert Herbin et Roger Rocher. Les Socios Verts avaient déjà lancé une souscription pour financer une partie du projet, sans que celui-ci n’aboutisse.

« Nous allons reprendre les discussions avec le club, la Métropole et les Socios Verts. Il faudra déterminer l’emplacement, le type de statue et le coût, mais nous voulons relancer ce dossier. »

Si ces sujets ont été mis en attente ces derniers mois, c’est parce que la municipalité s’est mobilisée sur un autre front : la menace de dissolution des Magic Fans et des Green Angels. Régis Juanico, qui s’est publiquement engagé contre cette éventualité, affirme que cette question a monopolisé les premiers échanges avec les dirigeants de l’ASSE, parmi lesquels Ivan Gazidis, Huss Fahmy, Jaeson Rosenfeld, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem.

« Nous étions dans une logique de gestion de crise. Il fallait faire l’unité du peuple vert face à cette menace. Nous restons très vigilants car ce serait catastrophique de se priver de ces groupes de supporters. »

Enfin, le maire balaie définitivement la rumeur d’un éventuel rachat du stade Geoffroy-Guichard par Kilmer Sports Ventures. « Le club n’est pas demandeur et la Ville n’est pas vendeuse. Geoffroy-Guichard fait partie du patrimoine des Stéphanois. »

Le loyer annuel de 1,6 million d’euros est jugé raisonnable par la municipalité, tandis que la Ville continue d’assumer d’importants investissements en matière de sécurité et d’entretien. Régis Juanico assure également que les nouveaux propriétaires privilégient d’autres priorités : renforcer l’effectif professionnel, poursuivre le développement du centre de formation et accompagner la progression de la section féminine. « La question de la vente du stade ne se pose pas. Les dirigeants me l’ont confirmé très clairement. »