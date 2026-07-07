ASSE : Tanenbaum va récupérer une somme folle grâce à cette vente

Kilmer Sports, propriétaire de l’AS Saint-Étienne, s’apprête à boucler une opération financière monumentale au Canada. Larry Tanenbaum va céder une partie majeure de ses intérêts dans le géant Maple Leaf Sports & Entertainment, dans une transaction évaluée à plusieurs milliards.

Une vente qui confirme encore un peu plus la puissance financière du propriétaire des Verts.

Kilmer Sports vend ses parts dans le géant MLSE

Maple Leaf Sports & Entertainment, plus connu sous le nom de MLSE, est l’un des plus grands groupes sportifs d’Amérique du Nord. La structure possède notamment les Toronto Maple Leafs en NHL, les Toronto Raptors en NBA, le Toronto FC en MLS ou encore les Argonauts de Toronto.

MLSE détient également plusieurs médias sportifs, dont Leafs TV, NBA TV Canada et GolTV.

Larry Tanenbaum détenait encore 25 % de cette immense structure via Kilmer Sports Inc. Mais Rogers, déjà actionnaire à hauteur de 37,5 %, a trouvé un accord pour récupérer cette part et devenir ultra-majoritaire.

Une opération estimée à 2,6 milliards d’euros

Le montant annoncé est colossal : 4,35 milliards de dollars canadiens, soit environ 2,6 milliards d’euros.

Grâce à cette acquisition, Rogers passerait de 37,5 % à 62,5 % du capital de MLSE. Une opération qui doit encore recevoir l’accord des différentes ligues sportives concernées avant d’être définitivement validée.

Dans son communiqué, Edward Rogers a tenu à saluer le rôle joué par Larry Tanenbaum dans le développement du sport à Toronto.

« Nous tenons à souligner la contribution de Larry Tanenbaum à MLSE et au sport à Toronto. Pendant des décennies, Larry a contribué à façonner MLSE et nous le remercions pour son partenariat et son impact durable. »

Une nouvelle preuve de la surface financière de Kilmer

Même si cette opération ne concerne pas directement l’AS Saint-Étienne, elle rappelle le poids financier du groupe qui a pris les commandes du club stéphanois.

Kilmer Sports ne débarque pas dans le football français sans moyens. Avec cette transaction géante en cours, Larry Tanenbaum et son groupe pourraient encore renforcer leur capacité d’investissement dans leurs différents projets sportifs.

La finalisation est prévue au cours du quatrième trimestre 2026, sous réserve des validations réglementaires. Pour les supporters de l’ASSE, cette vente à plusieurs milliards risque forcément de relancer une question : une partie de ce jackpot servira-t-elle à accélérer encore le projet des Verts ?