L’OM prépare l’avenir avec une nouvelle arrivée sur le banc

L’Olympique de Marseille continue de structurer sa formation. Selon une information exclusive de La Minute OM, Marcel Kalonji va devenir le nouvel entraîneur des U19 olympiens.

Il succède à Grégory Auger, parti rejoindre le SM Caen, et récupère un poste stratégique dans l’organisation marseillaise.

Marcel Kalonji prend les commandes des U19

Passé notamment par Le Havre et Guingamp, Marcel Kalonji arrive à l’OM avec une expérience reconnue dans le développement des jeunes joueurs.

Sa mission sera claire : accompagner les meilleurs éléments de la formation marseillaise dans une période charnière, entre les compétitions de jeunes et l’objectif d’intégrer progressivement les groupes supérieurs.

Le poste de coach des U19 est particulièrement important à l’OM, où plusieurs jeunes espèrent rapidement se rapprocher de la réserve, puis du groupe professionnel.

Une succession importante après le départ d’Auger

Grégory Auger a quitté Marseille pour rejoindre Caen, obligeant l’OM à trouver un nouveau profil capable de poursuivre le travail engagé auprès de la génération U19.

Avec Marcel Kalonji, les dirigeants olympiens misent sur un technicien déjà rompu au travail de formation. Son arrivée doit permettre de maintenir une continuité dans l’accompagnement des jeunes talents du club.

L’OM poursuit donc son mercato… aussi sur les bancs de touche. Et cette arrivée pourrait compter dans les prochaines années pour plusieurs pépites du centre de formation marseillais.