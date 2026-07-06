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FRANCE

FC Nantes Mercato : Louis Leroux envoyé à l’OM pour 10 M€ ! 

Par Bastien Aubert - 6 Juil 2026, 20:40
Louis Leroux (FC Nantes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Louis Leroux (20 ans), présent à la reprise du FC Nantes sous la houlette de Michel Der Zakarian, pourrait-il finalement rester en Ligue 1 la saison prochaine.

À peine la préparation estivale lancée avec Michel Der Zakarian, Louis Leroux voit déjà son avenir s’écrire loin du FC Nantes. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation des Canaris, Louis Leroux continue d’attirer les regards. Après avoir été convoité par l’AS Monaco l’été dernier, le joueur de 20 ans est désormais associé à l’Olympique de Marseille.

Une rumeur à l’OM qui fait réagir à Marseille

Sur les réseaux sociaux, Peuple Olympien a relancé le dossier : « L’AS Monaco le voulait absolument l’été dernier… Et si l’OM dégainait maintenant pour Louis Leroux (20 ans) ? Le FC Nantes doit vendre, et pourrait accepter une offre autour des 10 M€ pour sa pépite du milieu… » À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’une simple spéculation. Aucun contact concret entre les deux clubs n’a été évoqué.

Cette hypothèse suscite déjà de nombreux commentaires du côté des supporters marseillais. Beaucoup apprécient le profil de Louis Leroux, capable d’évoluer aussi bien au milieu de terrain que sur le côté gauche de la défense. Sa polyvalence, sa qualité technique et sa marge de progression séduisent une partie du public olympien.

Les supporters de l’OM divisés

En revanche, le montant avancé de 10 millions d’euros fait beaucoup plus débat. Nombreux sont ceux qui estiment que ce prix paraît élevé pour un joueur qui n’a pas encore confirmé son potentiel sur plusieurs saisons au plus haut niveau. Le contexte économique du FC Nantes alimente naturellement les rumeurs autour de ses jeunes talents.

Les Canaris pourraient être amenés à réaliser plusieurs ventes importantes au cours de ce mercato afin d’équilibrer leurs comptes. Leroux fait partie des joueurs disposant de la plus forte valeur marchande de l’effectif. Reste désormais à savoir si l’OM passera réellement à l’action ou si cette piste restera au stade des simples spéculations. Une chose est sûre : le jeune Nantais continue de susciter l’intérêt bien au-delà de la Beaujoire.

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