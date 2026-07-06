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FRANCE

OL Mercato : c’est officiel, Tolisso prolonge à Lyon 

Par Bastien Aubert - 6 Juil 2026, 19:10
Corentin Tolisso (OL)

L’Olympique Lyonnais tient une excellente nouvelle pour lancer son mercato. Véritable leader du vestiaire, Corentin Tolisso a officiellement prolongé son contrat, confirmant son attachement à son club formateur.

Cette fois, il n’y a plus le moindre doute. L’Olympique Lyonnais a officialisé la prolongation de contrat de Corentin Tolisso. Comme annoncé ces derniers jours, le milieu de terrain de 31 ans est désormais lié à son club formateur jusqu’au 30 juin 2029.

Le capitaine lyonnais est récompensé après une saison de très haut niveau. Auteur de 15 buts et 6 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues, il a été l’un des grands artisans de la quatrième place de l’OL, synonyme de qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.

Dans son communiqué, le club rhodanien n’a pas caché sa satisfaction : « L’Olympique Lyonnais est extrêmement heureux d’annoncer la prolongation du contrat de son capitaine Corentin Tolisso pour deux saisons supplémentaires, portant ainsi son engagement avec son club formateur jusqu’au 30 juin 2029. »

Le principal intéressé s’est lui aussi montré particulièrement enthousiaste au moment d’évoquer cette prolongation. « C’était une évidence pour moi de poursuivre l’aventure avec mon club de cœur. Porter ce maillot et être le capitaine de cette équipe est une grande fierté. J’aime le rôle que j’occupe au sein du groupe, aussi bien sur le terrain qu’auprès des plus jeunes. J’ai le sentiment d’avoir franchi un nouveau cap cette saison grâce au travail réalisé avec le coach. Je suis également convaincu par la nouvelle dynamique impulsée par Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean. La saison que nous venons de réaliser a montré de quoi ce groupe était capable et renforcé notre conviction que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. J’ai toujours la même ambition : gagner un trophée avec l’OL et tout faire pour ramener le club en Ligue des Champions », a confié l’international français.

Cette prolongation constitue un signal fort envoyé par les dirigeants lyonnais. Au-delà de son importance sportive, Tolisso reste l’un des symboles de l’ADN du club et un guide précieux pour les jeunes joueurs. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, qui pourra continuer de bâtir son équipe autour de son capitaine.

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