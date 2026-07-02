RC Lens, OM, ASSE, OL, Stade Rennais : cette pépite de 18 ans du Mondial peut devenir un énorme coup !

Le Sénégal a quitté la Coupe du monde 2026 après une défaite spectaculaire contre la Belgique (3-2), malgré une avance de deux buts. Mais au-delà de l’élimination, un nom commence sérieusement à attirer les regards : Bara Sapoko Ndiaye.

À seulement 18 ans, le jeune milieu sénégalais a vécu ses premières minutes dans une Coupe du monde. Une apparition qui confirme sa montée en puissance et qui pourrait rapidement faire de lui une opportunité très intéressante pour plusieurs clubs de Ligue 1.

Une convocation surprise au Mondial

Bara Sapoko Ndiaye ne devait pas forcément faire partie de la liste définitive du Sénégal. Mais le jeune joueur a réussi à convaincre Pape Thiaw, qui a décidé de l’intégrer au groupe des 26 Lions de la Teranga.

Une décision forte pour un milieu de terrain encore très jeune, mais déjà capable de séduire par son activité, son volume de jeu et sa personnalité.

Face à la Belgique, Ndiaye est même entré en jeu. Une première expérience très précieuse au plus haut niveau, alors qu’il découvre seulement le football professionnel.

Le Bayern Munich lui a déjà donné sa chance

Officiellement, Bara Sapoko Ndiaye appartient aux Gambinos Stars, en Gambie. Mais il a évolué cette saison en prêt au Bayern Munich, où son potentiel a été rapidement repéré.

Arrivé en janvier, le Sénégalais a connu un début compliqué avec une blessure qui l’a éloigné des terrains jusqu’en avril. Mais une fois revenu, il a réussi à grappiller du temps de jeu et à montrer des choses intéressantes.

Vincent Kompany lui aurait accordé une vraie confiance, preuve que le jeune milieu possède un profil qui ne laisse pas indifférent en Bavière.

Un profil accessible pour la Ligue 1

Son prêt au Bayern doit prendre fin après la saison 2025-2026 et Bara Sapoko Ndiaye est attendu de retour aux Gambinos Stars. Mais son avenir pourrait rapidement basculer.

Un nouveau prêt au Bayern reste envisageable, tout comme un départ vers un autre club européen. Et avec une valeur estimée autour de 4 millions d’euros, le dossier pourrait devenir très attractif pour plusieurs écuries françaises.

L’OM, le RC Lens, l’ASSE, l’OL ou encore le Stade Rennais pourraient y voir une belle opportunité : recruter un milieu à fort potentiel, déjà international A à 18 ans, sans devoir casser leur tirelire.

Une aubaine à ne pas laisser passer ?

Bien sûr, Bara Sapoko Ndiaye reste un joueur à développer. Son expérience du très haut niveau est encore limitée et son passage au Bayern n’a pas été linéaire en raison de sa blessure.

Mais son potentiel, son exposition au Mondial et sa marge de progression en font déjà un profil à surveiller de près. Dans un mercato où les clubs français cherchent souvent à anticiper plutôt qu’à surpayer, le jeune Sénégalais pourrait bien devenir l’un des jolis coups de l’été.