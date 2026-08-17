FC Barcelone : Semaine décisive, le plan B est prêt à être activé

Le FC Barcelone ne lâche pas Julián Álvarez, mais le dossier doit rapidement se décanter. En cas d’échec avec l’attaquant argentin, les Blaugranas disposent déjà de plusieurs solutions de repli.

Le Barça attend un geste de Julián Álvarez

Le mercato du FC Barcelone pourrait connaître un tournant dans les prochains jours. Selon le JT de Foot Mercato, le club catalan reste lancé à la recherche d’un nouveau buteur et ne renonce pas à son objectif prioritaire.

Le Barça attend désormais que Julián Álvarez rencontre la direction de l’Atlético. L’enjeu serait clair : voir l’international argentin pousser pour son transfert en Catalogne et permettre aux différentes parties d’avancer dans les négociations.

Semaine décisive pour Julián Álvarez. Le Barça attend une rencontre entre l’Argentin et la direction de l’Atlético pour tenter de débloquer son transfert. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2089402062190621109

Une échéance fixée cette semaine

La direction blaugrana ne souhaite toutefois pas laisser ce dossier s’éterniser. La semaine qui débute est présentée comme décisive : si la situation ne se débloque pas rapidement, le champion d’Espagne devra abandonner cette piste et concentrer ses efforts sur une autre cible.

Cette prudence s’explique par la nécessité de ne pas terminer le mercato sans le renfort offensif recherché. Le Barça maintient donc la pression tout en préparant la suite.

Gyökeres et Lautaro parmi les alternatives

En cas d’échec pour Julián Álvarez, plusieurs noms figureraient sur les tablettes du FC Barcelone. Viktor Gyökeres et Lautaro Martinez sont notamment cités parmi les plans B susceptibles d’être activés.

Le choix du futur avant-centre dépend donc en grande partie de la position adoptée par Álvarez face à ses dirigeants. Le Barça lui laisse encore quelques jours pour provoquer un dénouement avant de changer définitivement de cap.