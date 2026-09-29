FC Barcelone : Joan Laporta règle encore ses comptes avec le Real Madrid !

Joan Laporta a de nouveau chargé le Real Madrid et confirmé que les relations entre le club merengue et le FC Barcelone étaient rompues.

Comme on le sait, les relations entre le FC Barcelone et le Real Madrid sont particulièrement tendues depuis plusieurs années, notamment depuis le déclenchement de l’affaire Negreira. Et les nouvelles déclarations de Joan Laporta ne devraient certainement pas contribuer à apaiser les tensions entre les deux géants espagnols. Ce mardi, le président du Barça s’en est une nouvelle fois pris ouvertement au club merengue et a confirmé que les relations entre les deux rivaux étaient désormais rompues.

Laporta charge le Real Madrid et confirme la rupture

Au micro de Mundo Deportivo, Joan Laporta n’a en effet pas mâché ses mots à l’égard du Real Madrid. « Ils s’en prennent au Barça à chaque prise de parole !!! (…) Ce que nous ne pouvons pas accepter, c’est que la vérité soit déformée et qu’à chaque fois qu’ils interviennent publiquement, ils s’en prennent au Barça. (…) Avec le Real Madrid, vous savez que les relations ont été rompues. Ils sont intervenus dans l’affaire Negreira, nous estimons que c’était uniquement pour prolonger l’affaire et justifier une certaine ligne de leur télévision ainsi qu’un discours qu’ils avaient déjà établi à l’avance. C’est là qu’il y a confrontation et nous en sommes donc là avec les relations actuelles. »

Le message de Joan Laporta au Real Madrid est donc particulièrement clair. Le président du FC Barcelone considère notamment l’intervention du club madrilène dans l’affaire Negreira comme l’une des principales raisons de la dégradation des relations entre les deux institutions. Et alors que les tensions étaient déjà importantes entre le Barça et son rival historique, cette nouvelle sortie du dirigeant catalan ne devrait pas arranger la situation. Entre le FC Barcelone et le Real Madrid, la rupture semble désormais pleinement assumée.