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FRANCE

ASSE : Larsonneur envoyé sur le banc contre Rodez !

Par Fabien Chorlet - 29 Sep 2026, 21:00
Gautier Larsonneur (ASSE)

Alors que Gautier Larsonneur est de plus en plus contesté, les supporters de l’ASSE ont tranché entre lui et Mamour N’Diaye pour affronter Rodez.

Comme c’est souvent le cas depuis son arrivée à l’AS Saint-Étienne, Gautier Larsonneur est sous le feu des critiques. C’est particulièrement vrai depuis le début de la saison, où les supporters stéphanois sont nombreux à pointer du doigt ses performances sur les réseaux sociaux. Loin d’être impérial dans les cages des Verts, l’ancien gardien du Stade Brestois s’est parfois montré fautif sur certains buts encaissés par son équipe, alimentant les interrogations autour de son statut de numéro 1 à l’ASSE.

Après ce début de saison compliqué, Gautier Larsonneur pourrait-il finir par perdre sa place au profit de Mamour N’Diaye ? Arrivé cet été à Saint-Étienne pour occuper le rôle de doublure, ce dernier représente la principale alternative en cas de changement dans la hiérarchie des gardiens. Si Larsonneur ne semble pas menacé pour le moment aux yeux de Ian Cathro, sa place de titulaire est en revanche de plus en plus contestée par les supporters, comme le montre notre dernier sondage réalisé sur X.

Les supporters de l’ASSE veulent voir N’Diaye face à Rodez

À la question « Qui doit être titulaire dans les buts de l’ASSE lors du prochain match contre Rodez ? », 76,8 % des votants ont choisi Mamour N’Diaye, contre 23,2 % pour Gautier Larsonneur. Une tendance assez nette qui témoigne de la défiance actuelle d’une partie des supporters envers le portier de 29 ans. Après plusieurs prestations discutées, une majorité des participants à notre sondage souhaite donc voir Ian Cathro redistribuer les cartes dans les cages stéphanoises.

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Reste désormais à savoir si l’entraîneur des Verts sera tenté de bouleverser ses plans. L’ASSE retrouvera la compétition le 10 octobre prochain face à Rodez, après la trêve internationale, et la composition de départ de Ian Cathro sera forcément scrutée. Une première titularisation de Mamour N’Diaye marquerait un changement important dans la hiérarchie, tandis que le maintien de Gautier Larsonneur confirmerait que le technicien stéphanois continue de lui accorder sa confiance.

Quoi qu’il arrive, le débat autour du poste de gardien est désormais bien installé à Saint-Étienne. Gautier Larsonneur reste pour l’instant le numéro 1 de Ian Cathro, mais les prochaines semaines pourraient s’avérer importantes pour lui afin de répondre aux critiques et conforter son statut. De son côté, Mamour N’Diaye attend sa chance et apparaît désormais comme une alternative réclamée par une majorité des supporters foréziens. Le choix de Ian Cathro face à Rodez sera donc particulièrement attendu.

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