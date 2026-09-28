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ASSE : Cathro compte sur une nouvelle arme fatale estampillée Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert - 28 Sep 2026, 10:00
Ian Cathro (ASSE)

Après le départ en prêt de Lucas Stassin à Séville, Ian Cathro a dû revoir es plans pour l’attaque de l’ASSE.

Le départ de Lucas Stassin vers le Séville FC aurait pu fragiliser l’attaque de l’ASSE. Ian Cathro ne dispose plus de son principal point de fixation et doit désormais s’appuyer davantage sur la complémentarité de ses joueurs offensifs. Pour le moment, le pari fonctionne.

Breum, Cardona et Boakye forment la nouvelle BBC

L’ASSE occupe la première place de la Ligue 2 avec 16 points et possède surtout la meilleure attaque du championnat avec 19 buts inscrits. Un rendement qui montre que les Verts ont trouvé d’autres solutions pour compenser le départ de leur attaquant belge. À l’occasion de la trêve internationale, le site Evect a dressé un premier bilan individuel des joueurs stéphanois. Et trois offensifs se détachent particulièrement dans les évaluations.

Jakob Breum arrive en tête avec une note moyenne de 6,36/10. Malgré une blessure, le Danois a participé à six rencontres et affiche déjà deux buts et deux passes décisives. Il devance Irvin Cardona, actuellement le joueur le plus prolifique des Verts. L’attaquant compte quatre réalisations et cinq passes décisives depuis le début de la saison. Enfin, Augustine Boakye complète ce trio. Le Ghanéen est actuellement l’homme en forme du côté de Saint-Étienne et totalise quatre buts ainsi que trois passes décisives.

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Un surnom qui rappelle les grandes heures du Real Madrid

Les performances de ces trois joueurs sont telles qu’Evect leur a attribué un surnom particulièrement flatteur : la « BBC ». Une référence directe à la mythique triplette offensive du Real Madrid composée de Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Évidemment, la comparaison s’arrête pour l’instant au surnom. Mais elle illustre surtout l’importance prise par Breum, Cardona et Boakye dans le système de Ian Cathro. Leur complémentarité permet à l’ASSE de multiplier les solutions offensives et de ne pas dépendre d’un seul buteur.

Le plus intéressant pour l’entraîneur stéphanois est justement là. Alors que le départ de Stassin pouvait laisser craindre un manque de poids offensif, les premiers résultats montrent que les Verts ont su redistribuer les responsabilités. Cardona apporte son efficacité, Boakye sa percussion et Breum sa capacité à participer au jeu et à se montrer décisif. Avec 19 buts inscrits en championnat, l’ASSE possède déjà des arguments offensifs solides. Ian Cathro devra désormais maintenir cette dynamique sur la durée. Car si cette « BBC » stéphanoise continue de produire autant, le départ de Stassin pourrait finalement être moins lourd à supporter que prévu.

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