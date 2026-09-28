La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Devant ses problèmes juridiques, Manchester City doit faire face à un possible départ d’Erling Haaland au mercato.

Manchester City joue une partie particulièrement importante de son avenir. Le club anglais est visé par une procédure portant sur 115 accusations liées aux règles financières de la Premier League. Les sanctions potentielles font régulièrement l’objet de spéculations, allant d’une amende à des sanctions sportives pouvant affecter le club.

Haaland, la première superstar de City ciblée ?

Le scénario d’une relégation reste toutefois hypothétique à ce stade. Mais s’il venait à se concrétiser, les conséquences sur l’effectif pourraient être considérables. Et un nom ressortirait immédiatement : Erling Haaland. L’attaquant norvégien représente évidemment l’un des joueurs les plus précieux de l’effectif mancunien.

Une éventuelle relégation de Manchester City pourrait donc provoquer de nombreuses interrogations autour de son avenir. C’est dans ce contexte que les rumeurs de départ se multiplient. Selon Fichajes, le Real Madrid et le FC Barcelone surveilleraient notamment la situation du Norvégien. Les deux géants espagnols pourraient se positionner davantage si Manchester City devait être lourdement sanctionné. Mais ils ne seraient pas seuls.

Le PSG surveille également le dossier

Le PSG ferait lui aussi partie des clubs attentifs à la situation. Le média espagnol cite également le Bayern Munich et Arsenal parmi les formations susceptibles de s’intéresser à l’attaquant. Une éventuelle mise sur le marché de Haaland provoquerait évidemment une bataille féroce entre les plus grands clubs européens. Le PSG dispose notamment d’une puissance financière lui permettant d’envisager des opérations de très grande ampleur. Mais la concurrence serait particulièrement importante si le Real Madrid ou le FC Barcelone décidaient de passer à l’offensive.

L’ampleur de l’opération donne une idée du potentiel séisme sur le marché des transferts. Transfermarkt estime actuellement la valeur de Haaland à 220 millions d’euros. Une telle valorisation ferait de l’attaquant norvégien l’une des principales attractions d’un éventuel mercato estival. Mais avant d’imaginer une bataille entre le PSG, le Real Madrid, le Barça ou encore le Bayern, un élément demeure essentiel : Manchester City n’est pas aujourd’hui relégué. L’avenir de Haaland est donc étroitement lié à l’évolution de la situation de Manchester City.