Équipe de France : une énorme surprise rennaise de dernière minute dans le onze de Zidane en Belgique ?

Alors que Désiré Doué a été annoncé favori pour remplacer Kylian Mbappé face à la Belgique (20h45), Zinédine Zidane aurait brouillé les cartes.

Zinédine Zidane aurait préparé une petite révolution pour le déplacement de l’équipe de France en Belgique. Alors que Désiré Doué semblait tenir la corde pour remplacer Kylian Mbappé, absent pour cette rencontre, le sélectionneur pourrait finalement miser sur une surprise venue du Stade Rennais.

Lepaul plutôt que Doué pour remplacer Mbappé ?

Dans son édition du jour, L’Équipe affirme qu’Esteban Lepaul devrait finalement débuter face à la Belgique lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Une décision particulièrement surprenante alors que Désiré Doué était annoncé comme le principal candidat pour prendre la place laissée vacante par Mbappé. Le Rennais pourrait donc connaître une première titularisation particulièrement prestigieuse avec les Bleus. Le choix de Zidane modifierait également la composition du secteur offensif tricolore.

Toujours selon L’Équipe, Désiré Doué devrait finalement occuper le côté droit, tandis que Bradley Barcola serait aligné à gauche. Cette configuration repousserait ainsi deux joueurs majeurs sur le banc : Ousmane Dembélé et Michael Olise. Un choix fort de la part de Zidane, qui pourrait donc privilégier une animation offensive différente pour cette rencontre face aux Diables Rouges.

Plusieurs autres surprises dans le onze de Zidane ?

Les changements ne s’arrêteraient d’ailleurs pas au secteur offensif. Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga, Pierre Kalulu, Jérémy Jacquet et Andy Diouf sont également annoncés titulaires. Zidane préparerait donc un onze largement remanié pour ce rendez-vous international. Face à une Belgique toujours particulièrement attendue dans ce type d’affiche, les choix du sélectionneur seront forcément scrutés de près. Si cette composition se confirme, Esteban Lepaul serait évidemment le principal point d’attraction du onze français. Le Rennais se retrouverait propulsé sur le devant de la scène dans une rencontre particulièrement exposée. Une occasion idéale de se mettre en évidence, mais aussi un véritable test pour le jeune attaquant.

Pour Désiré Doué, la surprise serait également de taille : annoncé comme le remplaçant naturel de Mbappé, il devrait finalement évoluer sur un côté. Le coup d’envoi est prévu à 20h45. Et sauf nouveau changement de dernière minute, Zidane aurait donc réservé une énorme surprise aux supporters des Bleus. L’équipe de Belgique, sans Mike Penders ni Leandro Trossard, blessés, qui s’est imposée en Italie vendredi (2-0), ne devrait pas énormément changer pour la 2e journée de Ligue des nations face aux Bleus ce soir. Cette tendance prévalait hier soir, avec le possible remplacement du latéral gauche Maxim De Cuyper par Joaquim Seys. Et, en attaque, la titularisation de Dodi Lukebakio, buteur à Rome (2-0, 69e) après son entrée en jeu. Au milieu, Nicolas Raskin tient la corde au détriment de Romeo Lavia. Enfin, en pointe, la polyvalence de Charles De Ketelaere prédomine à l’entrée directe de Mathias Fernandez-Pardo. Les Diables Rouges ont prévu d’évoluer bloc médian ou bas.