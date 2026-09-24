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FRANCE

Équipe de France : Deschamps a reçu une offre liée aux Bleus, sa réponse est déjà connue !

Par William Tertrin - 24 Sep 2026, 20:20
Didier Deschamps

Quelques mois après son départ de l’équipe de France, Didier Deschamps aurait été approché par une sélection directement liée à l’actualité des Bleus.

Libre depuis la fin de son long mandat à la tête des Bleus, Didier Deschamps commence déjà à être sollicité. Selon une information dévoilée par Le Figaro, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France aurait été approché par la Turquie, qui prépare désormais un nouveau cycle.

Le technicien français aurait toutefois refusé cette proposition. Une décision qui s’inscrit dans la ligne de conduite qu’il affichait déjà avant la fin de son aventure avec les Bleus : prendre le temps avant de choisir son prochain défi.

En mai dernier, Didier Deschamps avait d’ailleurs expliqué qu’il ne s’interdisait pas de diriger une sélection étrangère après la Coupe du monde 2026. « Je ne m’interdis rien », avait-il déclaré, tout en précisant qu’il ne comptait pas prendre sa retraite après son départ des Bleus.

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Un retour sur un banc toujours envisagé

Après quatorze années à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps souhaite donc visiblement profiter de cette nouvelle période pour réfléchir à la suite de sa carrière. L’Équipe indiquait encore mercredi qu’il entendait ne pas se précipiter, tout en gardant l’envie de continuer à entraîner, en club ou avec une sélection.

Le Français reste ainsi disponible pour un nouveau projet, mais aucune destination n’est pour l’instant arrêtée. Son nom pourrait donc continuer à circuler dans les prochains mois, notamment auprès de sélections à la recherche d’un technicien expérimenté.

Un scénario qui intervient alors que la Turquie s’apprête justement à affronter la France, ce vendredi en Ligue des nations, pour la grande première de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus.

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