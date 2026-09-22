Equipe de France : un Bleu a rabiboché Dembélé et Mbappé 

Un joueur de l’équipe de France a apaisé les tensions naissantes entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Les nombreuses déclarations de Kylian Mbappé au sujet du Ballon d’Or n’ont pas forcément été bien accueillies par tout le monde, notamment par Ousmane Dembélé. Interrogé sur la comparaison entre les deux hommes, l’attaquant du Real Madrid avait notamment expliqué que son coéquipier en équipe de France avait toujours été considéré comme un joueur talentueux, tandis que lui avait rapidement été présenté comme « l’élu ».

Une sortie à laquelle Dembélé avait répondu avec beaucoup de calme, en rappelant son parcours et le travail accompli tout au long de sa carrière. « Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé énormément. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai bossé », avait notamment déclaré le Parisien, avant d’évoquer son Ballon d’Or remporté après une excellente saison avec le Paris Saint-Germain.

Thuram a joué les intermédiaires

Selon plusieurs médias, ces déclarations avaient installé un certain froid entre les deux hommes, pourtant très proches depuis leurs jeunes années. Une situation qui aurait toutefois rapidement été réglée en interne. Dans son édition du jour, Le Parisien révèle que Kylian Mbappé a lui-même pris l’initiative d’appeler Ousmane Dembélé. Conscient que certaines de ses déclarations avaient pu agacer son coéquipier, l’attaquant madrilène aurait souhaité mettre les choses au clair avec lui, afin d’éviter que la situation ne s’envenime.

Les deux hommes ont ainsi pu échanger en privé et régler cette situation, avec la volonté commune de ne pas laisser un éventuel différend perturber le rassemblement de l’équipe de France. Marcus Thuram aurait également joué un rôle dans cet apaisement. D’après Le Parisien, l’attaquant de l’Inter Milan aurait notamment servi de médiateur dans un groupe WhatsApp réunissant les trois joueurs. Les tensions entre Mbappé et Dembélé auraient donc bien existé, mais elles semblent désormais appartenir au passé. Une mise au point qui permet aux deux stars françaises de se concentrer pleinement sur les échéances à venir avec les Bleus.