OM Mercato : un nouveau crack de Premier League envoyé à Marseille !

Auteur d’un début de saison remarqué en Premier League, Bachir Belloumi a été ouvertement envoyé à l’OM, mais pas que, par son père, Lakhdar Belloumi.

L’OM reste visiblement un club qui fait rêver à l’étranger. Malgré les difficultés sportives et financières rencontrées actuellement par le club phocéen, son nom continue d’être associé à des joueurs évoluant dans les grands championnats européens. Cette fois, c’est Lakhdar Belloumi, père de Bachir Belloumi, qui a cité Marseille parmi les clubs dans lesquels il estime que son fils aurait désormais sa place.

Belloumi brille en Premier League

À 24 ans, Bachir Belloumi réalise un début de saison remarqué avec Hull City. L’international algérien s’est rapidement installé comme un élément important des Tigers et enchaîne les performances convaincantes en Premier League. Son profil d’ailier, sa percussion et sa capacité à se montrer décisif lui permettent de franchir un nouveau cap après avoir découvert le football anglais avec Hull City. Des prestations qui poussent désormais son père à considérer que l’ancien joueur de Farense peut prétendre à rejoindre un club aux ambitions beaucoup plus élevées.

« Le Barça, le Real, le PSG, l’OM ou Manchester City »

Et Lakhdar Belloumi voit grand pour son fils. « Avec le niveau que Bachir affiche actuellement, il mérite de jouer dans une équipe plus importante. Des équipes qui se battent pour les titres nationaux et continentaux, comme le Barça, le Real Madrid, le PSG, l’OM ou Manchester City. » Voir l’OM cité aux côtés de tels cadors reste forcément flatteur pour le club marseillais. Mais dans le contexte économique actuel, les dirigeants olympiens ne disposent pas des mêmes moyens financiers que Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG. Il s’agit donc avant tout d’un souhait exprimé par le père de Belloumi et non, à ce stade, d’une piste concrète du mercato marseillais.