À LA UNE DU 22 SEP 2026
[16:01]OM : le verdict est tombé pour la blessure de Paixao
[16:00]ASSE, LOSC, Equipe de France : la nouvelle vie particulièrement attrayante de Mathieu Debuchy 
[15:40]RC Lens : Malang Sarr touche enfin au rêve ultime loin de Lens 
[15:20]PSG : on sait pourquoi Kvaratskhelia est dans la tourmente 
[15:00]ASSE : Boakye refait déjà équipe avec Maubleu, le FC Nantes snobé ! 
[14:40]OM : Mbappé et le Real Madrid enlèvent un énorme poids à Genesio 
[14:20]Equipe de France : Lepaul va ramener un joli cadeau de Zidane au Stade Rennais 
[14:00]ASSE : Jérémy Clément vole au secours de Gautier Larsonneur !
[13:40]OM Mercato : un nouveau crack de Premier League envoyé à Marseille !
[13:30]Equipe de France : un Bleu a rabiboché Dembélé et Mbappé 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : un nouveau crack de Premier League envoyé à Marseille !

Par Fabien Chorlet - 22 Sep 2026, 13:40
Bachir Belloumi (Hull City)

Auteur d’un début de saison remarqué en Premier League, Bachir Belloumi a été ouvertement envoyé à l’OM, mais pas que, par son père, Lakhdar Belloumi.

L’OM reste visiblement un club qui fait rêver à l’étranger. Malgré les difficultés sportives et financières rencontrées actuellement par le club phocéen, son nom continue d’être associé à des joueurs évoluant dans les grands championnats européens. Cette fois, c’est Lakhdar Belloumi, père de Bachir Belloumi, qui a cité Marseille parmi les clubs dans lesquels il estime que son fils aurait désormais sa place.

Belloumi brille en Premier League

À 24 ans, Bachir Belloumi réalise un début de saison remarqué avec Hull City. L’international algérien s’est rapidement installé comme un élément important des Tigers et enchaîne les performances convaincantes en Premier League. Son profil d’ailier, sa percussion et sa capacité à se montrer décisif lui permettent de franchir un nouveau cap après avoir découvert le football anglais avec Hull City. Des prestations qui poussent désormais son père à considérer que l’ancien joueur de Farense peut prétendre à rejoindre un club aux ambitions beaucoup plus élevées.

« Le Barça, le Real, le PSG, l’OM ou Manchester City »

Et Lakhdar Belloumi voit grand pour son fils. « Avec le niveau que Bachir affiche actuellement, il mérite de jouer dans une équipe plus importante. Des équipes qui se battent pour les titres nationaux et continentaux, comme le Barça, le Real Madrid, le PSG, l’OM ou Manchester City. » Voir l’OM cité aux côtés de tels cadors reste forcément flatteur pour le club marseillais. Mais dans le contexte économique actuel, les dirigeants olympiens ne disposent pas des mêmes moyens financiers que Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG. Il s’agit donc avant tout d’un souhait exprimé par le père de Belloumi et non, à ce stade, d’une piste concrète du mercato marseillais.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot