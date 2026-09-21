OM : deuxième coup dur pour Genesio après Paixão !

Déjà inquiet pour Igor Paixão, l’OM a également vu Amine Harit se blesser lors du Classico perdu face au PSG (1-2).

Le Classico perdu face au Paris Saint-Germain (1-2) a laissé des traces du côté de l’Olympique de Marseille. Comme nous vous l’avons relayé plus tôt dans la journée, Igor Paixão a été contraint de quitter prématurément ses partenaires après être mal retombé à la suite d’un duel aérien avec Warren Zaïre-Emery. Alors que Bruno Genesio avait d’abord évoqué une torsion de la cheville, l’ailier brésilien souffrirait finalement d’un coup reçu au niveau de la tête du péroné et se plaindrait également de douleurs musculaires. Il doit passer des examens complémentaires ce mardi afin d’en savoir davantage sur la nature exacte de sa blessure.

Harit également touché face au PSG

Mais Igor Paixão n’est pas le seul titulaire marseillais à être sorti diminué de ce Classico. Selon les informations de L’Équipe, Amine Harit est lui aussi touché musculairement. Titulaire face au PSG, le milieu offensif marocain avait pourtant suscité peu d’inquiétude dans un premier temps. Après la rencontre, Bruno Genesio estimait en effet qu’il souffrait simplement de crampes et qu’il n’y avait « rien de méchant ». La situation nécessite finalement des vérifications supplémentaires puisque l’ancien Nantais doit, lui aussi, passer des examens ce mardi.

L’OM va donc attendre avec attention les résultats des examens de ses deux joueurs. Dans une période déjà compliquée sur le plan sportif, Bruno Genesio espère évidemment ne pas perdre deux éléments importants supplémentaires pour les prochaines échéances. Si la nature exacte des pépins physiques de Paixão et Harit reste encore à préciser, leur état devrait être beaucoup plus clair après les examens programmés mardi.