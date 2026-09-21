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ASSE : Cardona met Breum à l’amende !

Par Fabien Chorlet - 21 Sep 2026, 19:20
Irvin Cardona et Jakob Breum (ASSE)

Devançant notamment son coéquipier, Jakob Breum, l’attaquant de l’ASSE, Irvin Cardona, a été élu meilleur joueur du mois d’août en Ligue 2.

On connaît désormais le vainqueur du trophée UNFP du meilleur joueur du mois d’août en Ligue 2. Parmi les trois joueurs nommés figuraient deux éléments de l’AS Saint-Étienne, Jakob Breum et Irvin Cardona, accompagnés d’Ibrahima Baldé, l’ancien attaquant de Rodez parti à Lorient cet été. Une double présence qui récompensait déjà l’excellent début de saison réalisé par les Verts.

Cardona élu meilleur joueur du mois d’août

Et c’est bien un Stéphanois qui a raflé la mise. Comme annoncé ce lundi soir par l’UNFP, Irvin Cardona a été élu meilleur joueur de Ligue 2 pour le mois d’août. Une récompense amplement méritée pour l’attaquant de l’ASSE, particulièrement décisif durant les premières semaines de compétition. L’ancien Brestois a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives au cours du mois d’août, contribuant grandement à l’excellent départ des hommes de Ian Cathro.

Un début de saison canon pour Cardona

Avec six contributions décisives sur le seul mois d’août, Cardona s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’ASSE cette saison. Déjà très apprécié du public stéphanois, l’attaquant de 29 ans confirme son importance dans le secteur offensif des Verts. Ce trophée UNFP vient donc récompenser ses performances individuelles, mais également le très bon début de championnat du club forézien.

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