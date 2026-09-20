ASSE, Stade Rennais : Gasset a fait capoter un accord déjà bouclé

Damien Da Silva était tout proche de rejoindre l’ASSE à l’issue de son contrat avec Caen en 2018. Le défenseur révèle aujourd’hui qu’un accord oral avait été trouvé avec les dirigeants stéphanois, avant un silence définitif lié au choix de Jean-Louis Gasset.

Un accord total trouvé à Paris

On vous en parlait à l’époque : Damien Da Silva avait finalement rejoint officiellement le Stade Rennais durant l’été 2018. Huit ans plus tard, l’ancien défenseur du SM Caen apporte un éclairage inédit sur les coulisses de son transfert avorté à l’AS Saint-Étienne.

Après quatre belles saisons en Normandie, Da Silva arrivait en fin de contrat et représentait une belle opportunité sur le marché. L’intérêt des Verts était concret puisque le joueur avait rencontré les dirigeants stéphanois à Paris dès la fin du mois de février 2018.

« Je suis comme un fou à l’idée d’aller à Saint-Étienne car j’adorais ce club, ce qu’il dégageait », raconte-t-il dans un témoignage relayé par BeFootball. Surtout, les deux parties avaient visiblement franchi un cap décisif : « On se met d’accord sur tout. »

L’ASSE ne l’a jamais rappelé

La suite a pourtant laissé Damien Da Silva dans l’incompréhension. Malgré les garanties obtenues au cours de cet échange, le défenseur n’a reçu aucune nouvelle de la maison Verte. « Ils ne m’ont jamais rappelé alors qu’ils m’avaient rassuré oralement », révèle-t-il.

Damien Da Silva raconte avoir trouvé un accord avec l’ASSE en 2018, avant de ne jamais être rappelé malgré les assurances données oralement. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2101632709332271106

Ce revirement n’était toutefois pas lié aux conditions négociées entre le joueur et le club. Da Silva explique que Jean-Louis Gasset, alors entraîneur de l’ASSE, souhaitait finalement recruter un défenseur central gaucher. Droitier, le natif de Talence ne correspondait donc plus exactement au profil recherché par le technicien.

Un rendez-vous manqué sans regrets

L’ASSE avait pourtant manifesté un premier intérêt pour le Caennais plusieurs mois avant la fin de son contrat. L’opération semblait donc bien engagée, d’autant que le principal intéressé ne cachait pas son enthousiasme à l’idée d’évoluer dans le Chaudron.

Faute de retour des dirigeants stéphanois, Damien Da Silva a pris la direction du Stade Rennais. Il s’est rapidement installé comme un élément important du club breton, où il a ensuite prolongé son contrat. Une trajectoire qui atténue forcément l’amertume de cet accord resté sans suite.

« Je suis allé à Rennes et je ne le regrette pas du tout », assure aujourd’hui le défenseur. Son arrivée dans le Forez n’avait pourtant jamais été aussi proche.