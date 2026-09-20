Flashback, il y a un an : Rabiot, symbole d’une autre époque à l’OM : quand Milan faisait rêver, Marseille doute

Il y a un an, les supporters marseillais vibraient pour le départ tumultueux d’Adrien Rabiot, propulsé star à l’AC Milan. Aujourd’hui, alors que l’OM s’enfonce dans la crise sportive, ce flashback résonne comme le miroir d’une ambition perdue et d’un club en plein doute.

Quand Rabiot brillait sous d’autres cieux : l’OM avait encore des ambitions

Le 20 septembre 2025, l’actualité olympienne était rythmée par l’écho du départ d’Adrien Rabiot. Arrivé dans la tourmente à Milan, l’ancien milieu tricolore n’avait pas mis longtemps à s’imposer : titulaire dès son premier match, adoubé par Max Allegri, il incarnait le joueur qui rebondit et fait trembler la Serie A. Rabiot, c’était alors le symbole d’un OM qui, malgré ses turbulences, restait un acteur de premier plan sur le marché européen. Le club perdait un cadre mais voyait l’un de ses anciens se relancer avec éclat au sein d’un géant continental. Les chiffres parlaient : 55 sélections en Bleu, 119 titularisations sous Allegri à la Juve, une place de pilier dès son arrivée à Milan. Les supporters marseillais, partagés entre regret et fierté, voyaient dans ce transfert la preuve que l’OM pouvait attirer – et perdre – des joueurs majeurs, capables d’embraser l’Italie une semaine à peine après leur départ du Vieux Port.

Un an plus tard : l’OM s’enlise et regarde le train passer

Douze mois ont passé, et l’ambiance a bien changé sur la Canebière. L’OM ne fait plus la une pour ses joueurs courtisés ou ses départs retentissants, mais pour une crise sportive qui s’installe et mine le vestiaire. Quatre défaites d’affilée, un Classique contre le PSG qui s’annonce comme un match de la peur, et un Bruno Genesio déjà sur la sellette : le club est à la recherche d’un second souffle qu’il n’arrive plus à trouver. L’effectif, marqué par un mercato laborieux, semble avoir perdu sa boussole, entre joueurs annoncés partants tout l’été et une dynamique collective en panne. Les supporters réclament un électrochoc et veulent voir toute l’équipe changée, preuve d’une défiance rare. Fini le temps où l’OM pouvait se consoler en voyant un ex-cadre briller à Milan : aujourd’hui, la formation marseillaise peine à retenir ses joueurs d’expérience (Aubameyang parti en Espagne, Kebbal impossible à recruter), et le club ne fait plus rêver sur le marché. Au contraire, la gestion interne alimente crispations et défiance, jusqu’au conseil de surveillance qui cristallise la colère des fans. Un an après le feuilleton Rabiot, l’OM semble avoir perdu bien plus qu’un milieu de terrain : c’est toute une ambition qui paraît s’être évaporée, laissant place au doute et à la recherche d’un nouveau souffle.