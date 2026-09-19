Malgré un infime espoir de dernière minute, le PSG devra finalement affronter l’OM sans ses supporters au Vélodrome.

Coup dur pour le PSG : il devra encore faire sans ses supporters ce dimanche à Marseille (20h45). Cette interdiction avait été prise par un arrêté du ministère de l’Intérieur. Le Collectif Ultras Paris (CUP) avait décidé de contester cette mesure en urgence devant le Conseil d’État, dans l’espoir de pouvoir accompagner le PSG dans la cité phocéenne. Mais le recours n’a finalement pas abouti.

Le Conseil d’État tranche en faveur de l’interdiction

Après une audience en référé, le magistrat du Conseil d’État a estimé qu’il n’apparaissait pas, « en l’état de l’instruction », que les décisions contestées portaient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées.

Le recours du CUP est donc rejeté et le parcage réservé aux supporters parisiens restera vide dimanche soir. Une décision qui intervient alors que les déplacements entre les supporters des deux clubs sont régulièrement encadrés par les autorités en raison des risques de troubles à l’ordre public.

Le CUP déplore cette situation, qui empêche une nouvelle fois les supporters parisiens de se rendre au Vélodrome pour un Classique. Son avocat, Me Cyril Dubois, a notamment regretté l’impossibilité d’organiser ce déplacement alors que d’autres rencontres peuvent être organisées avec des supporters visiteurs.

Luis Enrique espère un Classique sans violence

Interrogé avant la décision du Conseil d’État, Luis Enrique avait lui aussi évoqué cette situation, devenue un sujet récurrent autour des confrontations entre l’OM et le PSG. « Il y a trois ans que je suis ici, et ça a toujours été un sujet très compliqué », avait expliqué l’entraîneur parisien.

L’Espagnol a surtout insisté sur le rôle que peut jouer le football pour rapprocher les personnes et a appelé à ce que les rencontres se déroulent dans les meilleures conditions possibles. « Je pense que le sport est un instrument pour réunir les gens », avait-il ajouté, avant d’espérer que « tous les matches de football finissent de la meilleure manière, sans aucun signe de violence ».

Un Vélodrome encore sans supporters parisiens

Le Classique de dimanche se disputera donc dans une configuration particulière. Les supporters de l’OM pourront pousser leur équipe à domicile, tandis que le secteur habituellement réservé au parcage parisien restera sans supporters visiteurs.

Pour le PSG, cette décision constitue forcément une frustration, même si elle ne change rien au déroulement sportif de la rencontre. Les joueurs devront désormais se concentrer sur le terrain, dans un Vélodrome qui s’annonce une nouvelle fois très animé.

Après plusieurs années marquées par des restrictions similaires, la question des déplacements de supporters reste donc au cœur des confrontations entre les deux clubs. Et pour ce nouvel OM-PSG, le verdict est désormais définitif : les Parisiens ne pourront pas compter sur leur parcage au Vélodrome.